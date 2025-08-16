Φωτιά στη Χίο: Eπικοινωνία με τον πρόεδρο Βολισσού είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες»

Απευθείας επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βολισσού Χίου είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός θέλησε να αποκτήσει σαφή εικόνα για την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε μεγάλες εκτάσεις και σπίτια στο νησί, αλλά και για τις πρώτες ανάγκες των κατοίκων που πέρασαν ώρες μεγάλης δοκιμασίας.

Την επικοινωνία έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής του ο Νότης Μηταράκης, τονίζοντας ότι από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Ο ίδιος επεσήμανε χαρακτηριστικά: «η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες με πράξεις». Πηγή: ethnos.gr