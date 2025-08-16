Πανικός στα Χανιά: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε πεζόδρομο και παρέσυρε τραπέζια και καρέκλες

Από θαύμα δεν εκτυλίχθηκε τραγωδία.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή του Κουμ Καπί, στα Χανιά το μεσημέρι του Σαββάτου (16/08), όταν οι θαμώνες των καφετεριών που ήταν γεμάτες από κόσμο, είδαν να περνά ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα από τον πεζόδρομο της παραλίας, ένα αυτοκίνητο και μάλιστα με ταχύτητα.

Όπως αναφέρουν στο zarpanews.gr το αυτοκίνητο προκάλεσε φθορές σε καρέκλες και τραπέζια τα οποία παρέσυρε, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία μητέρας, από θαύμα δεν εκτυλίχθηκε τραγωδία καθώς από το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και το καροτσάκι του μωρού, το οποίο ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν ήταν μέσα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι πολίτες φώναζαν στην οδηγό να σταματήσει ενώ ένας της χτυπούσε και το τζάμι, με την ίδια όμως να τρέπεται σε φυγή. Άμεσα ενημερώθηκε το 100 καθώς οι θαμώνες είχαν φωτογραφίσει τις πινακίδες του οχήματος και ακολούθησε καταδίωξη με αποτέλεσμα τελικά το όχημα να εντοπιστεί και να ακινητοποιηθεί λίγο αργότερα στην Χαλέπα.

