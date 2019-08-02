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Ανακοίνωσε τον ΜακΜπέρνι με ποσό ρεκόρ η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (pic,vid)
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Δημόσια ΙΕΚ: Αυτές είναι οι νέες ειδικότητες που ξεκινούν το φθινόπωρο

2 Αυγούστου 2019, 16:24
Τελευταία ανανέωση: 12 λεπτά πριν
Δημόσια ΙΕΚ: Αυτές είναι οι νέες ειδικότητες που ξεκινούν το φθινόπωρο

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ξεκινούν νέες ειδικότητες και ειδικότερα για το εξάμηνο 2019 Β στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ).

Οι ειδικότητες που θα μπορούν να καταρτιστούν οι σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ καθορίστηκαν μετά και από τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Δημοσίων ΙΕΚ της χώρας.

Οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δημόσιο ΙΕΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ
ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δημόσιο ΙΕΚ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δημόσιο ΙΕΚ. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

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Πηγή: Newpost.gr

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