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Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον «Ζορμπά» - Η Αττική στην ζώνη των σφοδρών φαινομένων!

29 Σεπτεμβρίου 2018, 12:38
Τελευταία ανανέωση: 1 ώρα πριν
Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον «Ζορμπά» - Η Αττική στην ζώνη των σφοδρών φαινομένων!

Στην έκδοση νέου εκτάκτου δελτίου σχετικά με τον κυκλώνα «Ζορμπά» προχώρησε η ΕΜΥ, με την Αττική να βρίσκεται στην ζώνη των σφοδρών φαινομένων.

Νέο έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ για τον κυκλώνα «Ζορμπα».

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της υπηρεσίας η Αττική συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθούν σφοδρά φαινόμενα.

Δείτε παρακάτω το πλήρες δελτίο

ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Α.Α. 4/2018,

ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (28-09-2018), ΕΠΙΚΑΙΡΟΠOIΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

1.ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (29-09-2018):

Α. ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΙΟΝΙΟ, ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ),

ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΝΤΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.

ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ

ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (30-09-2018) ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.

Β. ΑΝΕΜΟΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 8-9 ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ 10 ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.

2. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (30-09-2018):

Α. ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΙΣ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΘΑ

ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.

ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΗ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ). ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΕΥΒΟΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.

Β. ΠΟΛΥ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ 8-9 ΜΠΟΦΟΡ ΘΑ ΠΝΕΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΥΕΛΛΑΣ (10 ΜΠΟΦΟΡ), ΜΕ

ΜΙΚΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.

3. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ(01-10-2018):

Α. ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ), ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Β. ΟΙ ΠΟΛΥ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΑΔΙΑΚΑ

ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.

Πηγή: protothema.gr 

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