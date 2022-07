ΕΔΕ από την ΕΛ.ΑΣ. για το όργιο αστυνομικής βίας στην πορεία για τον Μιχαηλίδη (vids)

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, "από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για περιστατικά που αναπαράγονται σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πειθαρχικά παραπτώματα σε βάρος πολιτών από αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων τάξης στη χθεσινή (Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022) διαδήλωση, στην Αθήνα"

Παράλληλα, όπως αναφέρει το υπουργείο, δόθηκε εντολή οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί να μετακινηθούν από τις Υπηρεσίες τους μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Πηγή: news247.gr

Shameful combination of brutality and cowardice from Greek Police at the #michailidis_hunger_strike Demo tonight. #free_michailidis #antireport pic.twitter.com/mKIEvLAoEd