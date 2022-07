Iron Maiden: Ο Bruce Dickinson έβρισε θαυμαστή που άναψε καπνογόνο κι έφυγε απ' τη σκηνή (vid)

Από την σκηνή αποχώρησε ο τραγουδιστής των Iron Maiden Bruce Dickinson, αφού πρώτα έβρισε έναν θαυμαστή επειδή είχε ανάψει καπνογόνο.

Μια εκρηκτική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη έδωσαν οι Iron Maiden το βράδυ του Σαββάτου (16/07) στο ΟΑΚΑ, κάνοντας τους χιλιάδες θαυμαστές τους να παραληρούν και να κάνουν λόγο για ένα εκπληκτικό show.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή εμφάνισή τους επισκιάστηκε από ένα περιστατικό ανάμεσα στον frontman της μπάντας, Bruce Dickinson, και έναν θαυμαστή που βρισκόταν στην αρένα, ο οποίος άναψε καπνογόνο.

Είναι γνωστό πως ο τραγουδιστής των Iron Maiden δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά με τα καπνογόνα, ενώ φροντίζει στις συναυλίες τους να δίνεται οδηγία να μην ανάψουν καπνογόνα οι φανς του συγκροτήματος.

Φαίνεται πως στη συγκεκριμένη περίπτωση η οδηγία δεν έγινε σεβαστή και το αποτέλεσμα προκάλεσε την οργή του Bruce Dickinson, ο οποίος φώναξε "You f*cking c*nt I’m singing" και αποχώρησε απ' τη σκηνή.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού "The Number of the Beast", ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που έμειναν άφωνοι, προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς ενόχλησε τον τραγουδιστή και γιατί έφυγε.

Ο Bruce Dickinson επανήλθε μετά από λίγο και παρά το γεγονός ότι στην υπόλοιπη διάρκεια της συναυλίας (αλλά και λίγο νωρίτερα) άναψαν κι άλλα καπνογόνα, ο ίδιος δεν προχώρησε σε νέα σχόλια και παρατηρήσεις.

