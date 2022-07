Ήρθε για διακοπές στην Κω και τον συνέλαβαν ως τον «Εσκομπάρ του Περού»

Το τοπικό δικαστήριο διέταξε τον Dudi Ashkenazi να παραμείνει στη Ρόδο μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση για το θέμα.

Ο Ασκενάζι, 52 ετών, έκανε διακοπές στην Ελλάδα όταν συνελήφθη πριν από δύο εβδομάδες με ένταλμα της Ιντερπόλ για έναν διπλό υπήκοο Ισραήλ-Αζερμπαϊτζάν που ονομαζόταν επίσης Dudi Ashkenazi, ο οποίος φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά μεταξύ Περού και Ρωσίας το 2012. Κρατήθηκε στο ελληνικό νησί της Κω μέχρι την ακροαματική διαδικασία, σημειώνει το δημοσίευμα με ημερομηνία 5 Ιουλίου 2022.

Οι φίλοι και η οικογένειά του ξεκίνησαν μια διαδικτυακή εκστρατεία δωρεών για τη συγκέντρωση των χρημάτων που απαιτούνται για την κάλυψη των νομικών εξόδων του Ashkenazi.

«Η απελευθέρωση ήρθε αφότου ο δικηγόρος του Nir Yaslovitzh δήλωσε ότι είχε παρουσιάσει έγγραφα στον Έλληνα υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα και στον Γενικό Εισαγγελέα που απέδειξαν ότι ο Ashkenazi δεν είναι ο ύποπτος που καταζητείται από την Ιντερπόλ και την αστυνομία στο Περού», σημειώνουν οι Times of Israel.

Ο Ashkenazi, η οικογένειά του και η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι δεν διέπραξε τα εγκλήματα. Είπε ότι γιόρταζε το μπαρ μιτσβά της κόρης του την ώρα των φερόμενων εγκλημάτων και δεν βρισκόταν στο Περού, ανέφερε το Channel 12.

Η σύζυγός του είπε ότι δεν έχει την υπηκοότητα του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με το Channel 12, «η ισραηλινή αστυνομία είπε στην Ιντερπόλ ότι πιστεύει ότι η Ελλάδα συνέλαβε τον λάθος άνδρα αφού ανακάλυψε ότι το ένταλμα περιέχει τον αριθμό ταυτότητας άλλου ατόμου με το ίδιο όνομα».

Πηγή: newsbeast.gr

