Copernicus: 12.153 στρέμματα στην Ιτέα έγιναν στάχτη - Τα 3.000 ήταν τμήμα του Ελαιώνα της Άμφισσας

Όπως κατέγραψαν οι δορυφόροι από την πυρκαγιά στην Ιτέα καταστράφηκε έκταση 12.153 στρεμμάτων, μεγάλο μέρος της οποίας είναι εντός της προστατευμένης ζώνης του Δελφικού Τοπίου.

Ειδικότερα, εκ των 12.153 στρεμμάτων που έχουν καεί, τα 3.000 στρέμματα, σύμφωνα με τους δασικούς χάρτες, ήταν τμήμα του παραδοσιακού Ελαιώνα της ‘Αμφισσας, που βρίσκεται εντός της ζώνης Α΄ (απόλυτης προστασίας) του Δελφικού Τοπίου, όπως είχε οροθετηθεί το 1991, ενώ το 2012 είχαν καθοριστεί και οι χρήσεις στην συγκεκριμένη ζώνη.

Όσον αφορά στην πυρκαγιά στην Αχαΐα, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες του δορυφορικού συστήματος COPERNICUS, κάηκαν συνολικά 8.253 στρέμματα.

