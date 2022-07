Ο Ρουμάνος πυροσβέστης και μια ιδιαίτερη διάσωση από τη φωτιά στο Σχηματάρι

Φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media δείχνει ένα πυροσβέστη από την Ρουμανία να έχει στην αγκαλιά του ένα μικρό πρόβατο και να το σώζει από τις φλόγες.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (04.07.2022) στο Σχηματάρι, προκάλεσε την εντολή για προληπτική εκκένωση των κατοίκων από το Δήλεσι. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και στην κατάσβεσή της συμμετείχαν Ρουμάνοι πυροσβέστες.

Τη φωτογραφία με τον Ρουμάνο πυροσβέστη να σώζει από τις φλόγες το μικρό πρόβατο στο Σχηματάρι έδωσε στην δημοσιότητα η ρουμανική Πυροσβεστική, με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Twitter. Όπως ήταν φυσικό τα σχόλια και τα likes κάτω από την συγκινητική φωτογραφία «έπεσαν βροχή».

«Η εικόνα της ημέρας» γράφει στη δημοσίευσή της η ρουμανική πρεσβεία στην Αθήνα, εξηγώντας παράλληλα ότι πρόκειται για την «πρώτη αποστολή των Ρουμάνων πυροσβεστών, μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους, στην περιοχή Σχηματάρι».

Πηγή: newsit.gr

