Candida Auris: Στο Ρέθυμνο το πρώτο κρούσμα – Πως συνδέεται με την κλιματική αλλαγή

Συναγερμός σήμανες στις υγειονομικές αρχές του Νοσοκομείου του Ρεθύμνου έπειτα από την εμφάνιση του μύκητα Candida Auris...

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, έπειτα από εμφάνιση του μύκητα Candida Auris σε υπερήλικα ασθενή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μύκητας αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά, ενώ ο ασθενής συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική με την υγεία του να πηγαίνει προς το καλύτερο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το νοσοκομείο βρίσκεται υπό την επιτήρηση του ΕΟΔΥ και ακολουθεί ειδικά πρωτόκολλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος μύκητας εντοπίζεται στις ΜΕΘ και προσβάλει ανοσοκατασταλμένους ασθενείς ή ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας προκαλώντας τους σοβαρές ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Νωρίτερα, η προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης για τα λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ, επιδημιολόγος Κασσιανή Μέλλου, δήλωσε στο Πρακτορείο Fm ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ενεργή συρροή από Candida Auris που να μας έχει δηλωθεί, να είμαστε σε εγρήγορση και να διερευνάται από τον Οργανισμό.

Πρόσθεσε ότι σχεδόν σε όλες τις μονάδες έχουν υπάρξει κατά καιρούς παθογόνα που έχουν μεταδοθεί ενδονοσοκομειακά, ενώ επισήμανε: «Δεν υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας διεθνώς που να είναι αποστειρωμένη, χωρίς κανένα παθογόνο».

Candida auris: Από που προήλθε και γιατί συνδέεται με την κλιματική αλλαγή

Η διάγνωση του Candida auris είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς με τις κλασσικές μεθόδους ταυτοποίησης των μυκήτων συγχέεται συχνά με άλλους σπάνιους μύκητες και απαιτείται η χρήση νεότερων μεθόδων ταυτοποίησης, (όπως η φασματομετρία μάζας MALDI-TOF), που δεν είναι ευρύτερα διαθέσιμες.

Για την παράκαμψη αυτού του προβλήματος, έχουν δοθεί νέες ακριβείς και γρήγορες διαγνωστικές μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα.

Το αίνιγμα της προέλευσης και της εξέλιξης του C.auris δεν είναι επί του παρόντος γνωστό. Οι Casadevall, Kontoyiannis και Robert (mBio 2019 Jul 23;10(4):e01397-19) πρότειναν την τολμηρή υπόθεση ότι η εμφάνιση του C. auris θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι το πρώτο παράδειγμα μυκητιακού παθογόνου που θα εμφανιστεί ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.

Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι με βάση τη φυλογενετική και θερμοανθεκτική ανάλυση του C. auris, η αύξηση των θερμοκρασιών περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί να έχει εγκλιματίσει τον οργανισμό να προσαρμοστεί και να επιβιώσει σε θερμοκρασίες πτηνών και θηλαστικών, με τη μετάδοση από τα πουλιά στις αγροτικές περιοχές να αποτελεί έναν πιθανό μηχανισμό ανάδυσής του.

Πράγματι, μια πρόσφατη ενδιαφέρουσα μελέτη από τους Arora και συνεργάτες από την Ινδία (Parth Arora et al. mBiο 2021. Environmental Isolation of Candida auris from the Coastal Wetlands of Andaman Islands, India) υποστηρίζει αυτήν την υπόθεση.

Οι συγγραφείς διερεύνησαν τον παράκτιο υγρότοπο γύρω από τα πολύ απομονωμένα νησιά Ανταμάν στον Ινδικό Ωκεανό. Το C. auris απομονώθηκε από τους παρθένους οικοτόπους της αλυκής περιοχής χωρίς ανθρώπινη δραστηριότητα και από μια αμμώδη παραλία.

Η απομόνωση του C. auris από τους θαλάσσιους υγροτόπους υποδηλώνει ότι πριν από την αναγνώρισή του ως ανθρώπινο παθογόνο, υπήρχε ως περιβαλλοντικός μύκητας.

Πηγή: libre.gr