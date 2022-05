Γυναικοκτονία στην Καβάλα: Την Κυριακή η κηδεία της 43χρονης φαρμακοποιού (vid)

Την Κυριακή 8 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 43χρονης φαρμακοποιού, που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της στην Καβάλα.

Το πρωί της Κυριακής 8 Μαΐου 2022 φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην 43χρονη φαρμακοποιό, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από τον 55χρονο σύζυγό της μέσα στο φαρμακείο της, στις Πηγές του Δήμου Νέστου στην Καβάλα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Αμυγδαλεώνα της Καβάλας και η κηδεία στο νεκροταφείο του χωριού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, kavalapost.gr.

Σοκ στον Αμυγδαλεώνα για τη δολοφονία της φαρμακοποιού

Σοκ έχει προκαλέσει από χθες στην κοινωνία της Καβάλας η είδηση της δολοφονίας της 43χρονης φαρμακοποιού στις Πηγές του Δήμου Νέστου από τον 55χρονο άνδρας της ο οποίος κατόπιν αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το ζευγάρι ζούσε στον Αμυγδαλεώνα, με την τοπική κοινωνία να μην μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που εξελίχθηκε, καθώς οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια ήσυχη οικογένεια που δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα.

«Είμαστε σοκαρισμένοι. Δεν πιστεύουμε ότι έγινε αυτό το πράγμα. Ήταν μια αγαπημένη οικογένεια. Ευγενικοί άνθρωποι. Δεν έδωσαν ποτέ δικαίωμα. Το Πάσχα ήταν όλοι στην εκκλησία. Έδειχναν αγαπημένοι, κανείς στο χωριό δεν υποπτεύονταν το παραμικρό. Η κοπέλα ήταν πάντα πρόσχαρη. Ο άντρας της δεν κινούνταν πολύ στο χωριό, αλλά έδειχνε ήσυχος άνθρωπος. Όλοι σκεφτόμαστε τα δύο ανήλικα παιδιά τους και το σοκ που υπέστησαν», δήλωσε στο ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα, Δημήτρης Πουρσαϊτίδης.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν όσα συνέβησαν μέσα στο φαρμακείο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο του φαρμακείου έχουν καταγράψει τη στιγμή που το αντρόγυνο βρισκόταν μέσα σε αυτό το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι τη στιγμή της δολοφονίας. Έχουν καταγράψει τον δράστη και το θύμα. Φαίνεται η 43χρονη να μπαίνει σε έναν αποθηκευτικό χώρο του φαρμακείου και να την ακολουθεί ο 55χρονος. Εκεί ο 55χρονος με τα χέρια του τη στραγγάλισε και τη σκότωσε. Στη συνέχεια τοποθέτησε το άψυχο σώμα της 43χρονης σε ένα ράντζο που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο.

Αμετανόητος ο 55χρονος – Το μήνυμα που έστειλε για να “κρύψει” το έγκλημα

O 55χρονος φερόμενος ως δράστης, ο οποίος προσπάθησε να δώσει τέλος και στη δική του ζωή, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Καβάλα και θα παραμείνει εκεί για ακόμη τρεις ημέρες, καθώς έχει τραύματα στα χέρια και στον λαιμό. Στις πρώτες του κουβέντες προς τους αστυνομικούς φαίνεται να μην έχει μετανιώσει για την πράξη του και είναι ιδιαίτερα ψυχρός.

Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, ο 55χρονος προσπάθησε αρχικά να κρύψει το έγκλημα που διέπραξε. Οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους μία πολύ σημαντική κατάθεση, αυτήν της υπαλλήλου του φαρμακείου που διατηρούσε επί 13 χρόνια η άτυχη 43χρονη. Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς η υπάλληλος, που κατέθετε την Πέμπτη για περισσότερες από πέντε ώρες, αναζητούσε την 43χρονη φαρμακοποιό, αλλά εκείνη δεν απαντούσε στις κλήσεις. Τότε δέχτηκε στο κινητό της ένα γραπτό μήνυμα-SMS από την 43χρονη, το οποίο έγραφε “Είμαι καλά. Είμαστε μαζί με τον σύζυγό μου στον μηχανικό. Ψάχνουμε σπίτι. Μην ανησυχείς”.

Αυτό το μήνυμα προβλημάτισε την υπάλληλο, καθώς γνώριζε πώς έγραφε τα μηνύματά της η 43χρονη. Επίσης η φαρμακοποιός όταν επικοινωνούσε μαζί της, της έστελνε μηνύματα σε εφαρμογή κινητού και όχι με SMS. Αφού πέρασαν αρκετές ώρες μαζί με τους συγγενείς της 43χρονης, κάλεσαν την Αστυνομία.

Πηγή: enikos.gr

