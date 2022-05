Μαθητές Λυκείου από το Φάληρο φτιάχνουν τα μελλοντικά μονοθέσια της F1 (pics)

Πιστεύετε πως οι βελτιώσεις των μονοθεσίων της Formula 1 στο βάθος των δεκαετιών είναι προϊόν μόνο ενός μυαλού; Πιστεύετε πως μερικές από τις επαναστατικές αλλαγές θα μπορούσαν να έχουν την πινελιά Ελλήνων μαθητών Λυκείου;

Έξι παιδιά της Β τάξης του 4ου Λυκείο Παλαιού Φαλήρου συμμετέχουν στο διεθνή διαγωνισμό F1 In Schools, τον μεγαλύτερο παγκοσμίως, σε θέματα τεχνολογίας για μαθητές, που πραγματοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια και αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική και τα μαθηματικά (εκπαίδευση STEM) συνδυάζοντάς τα, με άλλους επιστημονικούς τομείς όπως λ.χ. το marketing, τα social media και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Κατασκευάζουν μονοθέσιο μινιατούρα

Στον διεθνή διαγωνισμό τεχνολογίας λαμβάνουν μέρος ομάδες υψηλού επιπέδου μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλο τον πλανήτη και ο θεσμός ξεχωρίζει για το επίπεδο και τις απαιτήσεις του. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η κάθε ομάδα που συμμετέχει πρέπει να δημιουργήσει μια εταιρία - ομάδα Formula 1. Η σημαντική πρόκληση της ομάδας είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός αμαξιδίου, μινιατούρας –πιστού αντιγράφου κανονικής Φόρμουλας 1, το οποίο θα αγωνιστεί σε μία πίστα 25 μέτρων. Επιπρόσθετα, η ομάδα πρέπει να δημιουργήσει μια σωστή στρατηγική marketing, ώστε να προσελκύσει χορηγούς και να οργανώσει δράσεις, προκειμένου να προωθήσει την ίδια αλλά και τον διαγωνισμό.

Η δύναμη του Ποσειδώνα

«Η ομάδα μας αποκαλείται POSEIDON RACING HELLAS. Πήρε το όνομα της από τον Ποσειδώνα, ισχυρό θεό και κυβερνήτη της θάλασσας σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, και σύμβολο του δήμου Παλαιού Φαλήρου στον οποίο μένουμε. Βασικές αρχές της ομάδας μας είναι η περιβαλλοντική ηθική (sustainability), το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας εντός της ομάδας και κατά προέκταση το ευ αγωνίζεσθαι, απαραβίαστη αρχή μας στις σχέσεις μας με άλλες ομάδες στην αγωνιστική διαδικασία. Πιστεύουμε στην ισότητα και στην αντιπροσώπευση των μειονοτήτων, την κατάρριψη επιβλαβών για την κοινωνία στερεοτύπων. Στοχεύουμε μέσω των ενεργειών της ομάδας μας στην προβολή της διαφορετικότητας σε όλες της τις μορφές», λέει η Χάρις Αλειφεροπούλου, μαθήτρια της Β΄Λυκείου με προσανατολισμό την Δ Κατεύθυνση των Οικονομικών.

Γνώσεις πάνω από το Λύκειο

Η Χάρις στην ομάδα έχει το ρόλο του team manager, Finance & Resources Manager, Συντονίστρια της ομάδας, της Διαχείρισης Πόρων και των χορηγιών. Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνεις πως πρόκειται για ένα χαρισματικό παιδί που έχει καταφέρει να οδηγήσει όλη του την παραγωγική σκέψη στη σωστή κατεύθυνση: «Όλα τα παιδιά της ομάδας για να προοδεύσουμε το εγχείρημα μας χρειάστηκε να διαβάσουμε πολύ και να αντλήσουμε πληροφορίες πανεπιστημιακού επιπέδου που δεν είναι δυνατόν να δοθούν από το σχολείο μας».

Τα έξι «παιδιά-θαύματα»

Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές Χάρις Αλειφεροπούλου, Γιάννη Μάρη, Παναγιώτα Ζαχαρίου, Κωνσταντίνα Γιαννακοδήμα, Κωνσταντίνο Αλειφεροπουλο , Απόστολος Μηλίτσης. Συντονιστές καθηγητές είναι οι Μαρία Κατελάνη και Αλέξανδρος Πολίτης.

Τα μονοθέσια και τα F16

«Ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο του 2021 και ένα από τα βασικά πρότζεκτ της ομάδας είναι η βελτίωση της αεροδυναμικής των μονοθέσιων της Formula 1», εξηγεί η Χάρις Αλειφεροπούλου. Ο Γιάννης Μάρης επιμελείται τις μηχανικές και αεροδυναμικές βελτιώσεις. «Πήραμε στοιχεία από προηγούμενα μονοθέσια, αλλά και αεροπλάνων F16. Κάναμε αεροδυναμικές μελέτες και βγάλαμε το δικό μας μοντέλο το οποίο το εξελίσσεται συνεχώς. Δεν βαθμολογούμαστε όμως μόνο στον τομέα της αεροδυναμικής. Βαθμολογούμαστε στο μάρκετινγκ, στην επιχειρηματικότητα και στις χορηγίες».

Προχωρημένη φυσική σε πανεπιστημιακό επίπεδο

Μέσω της συμμετοχής τους, οι μαθητές της Β Λυκείου εξερευνούν και αναδεικνύουν με τρόπο πρακτικό και συμμετοχικό τις δεξιότητες τους και αναπτύσσουν εφόδια, που τους είναι απαραίτητα για το παρόν και το μέλλον, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών που θα ακολουθήσουν: «Το ξεκινήσαμε από την αρχή. Γίνονται βελτιώσεις. Παίρνουμε την τεχνογνωσία από τους κανονισμούς. Οι κανονισμοί ορίζουν τα πάντα για το κάθε κομμάτι του μονοθεσίου, το βάρος, τις διαστάσεις. Έχουμε διαβάσει πολύ. Σε πολλά κομμάτια της μηχανικής έχουμε διαβάσει προχωρημένη φυσική που διδάσκεται σε πανεπιστημιακές διαλέξεις».

Χορηγίες για Μελβούρνη και η βοήθεια του δημάρχου

Όπως τονίζει η Χάρις Αλειφεροπούλου τα έξοδα της ομάδας ανέρχονται περίπου στις 6.000 ευρώ αλλά εάν καταφέρουν να μπουν μέσα στις κορυφαίες ομάδες που θα προσκληθούν στο Γκραντ Πρι της Μελβούρνης την Άνοιξη του 2023 τότε θα χρειαστούν τουλάχιστον 80.000 ευρώ για προετοιμασία, εξοπλισμό, εισιτήρια και διαμονές. «Πλατινένιος χορηγός είναι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Ευχαριστούμε ειδικά τον δήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο για την τεράστια υποστήριξη. Πριν λίγες ημέρες μας πρόσφερε και φορητό υπολογιστή εξειδικευμένων αναγκών, συγκεκριμένων προδιαγραφών».

Οι γυναίκες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Μέσα από την δραστηριότητα μας εντός και εκτός του αγωνιστικού περιβάλλοντος, θα προωθήσουμε μηνύματα που συμβαδίζουν με έργα ανάπτυξης της F1, τόσο στον τομέα της ίσης αντιπροσώπευσης και της ενότητας όπως το WIM: Women In Motorsport και το κίνημα We Race As One, όσο και στη διάσταση της περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς διανύουμε την hybrid εποχή κινητήρων της F1, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η επιδίωξη της ελαχιστοποίησης του αποτυπώματος άνθρακα (CO2) από κάθε αγωνιστικό τριήμερο.

Θαυμάζουμε τον Ρικάρντο

Ως μακροχρόνιοι θαυμαστές της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού γενικότερα, συμμετέχουμε στον διαγωνισμό για τις εμπειρίες και τα μαθήματα ζωής που θα λάβουμε μέσα από ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο μεγάλου βεληνεκούς. Οι περισσότεροι είμαστε θαυμαστές του Ρικάρντο.

Πρώτος τελικός 22 Μαΐου

Στον εφετινό διαγωνισμό ξεκίνησαν περίπου 50 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Εχουν μείνει 15 στα ημιτελικά από τα οποία θα επιλεγούν τα 7 συν ένα από την Κύπρο. Τα συνολικά 8 σχολεία που θα επιλεγούν θα σχηματίσουν 4 ομάδες που θα πάνε στο GP της Μελβούρνης. Ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει 22 Μαΐου 2022 όπου οι 15 ομάδες που έχουν περάσει στα ημιτελικά θα παραδώσουν τις εργασίες τους στον εκπρόσωπο της F1 στην Ελλάδα Δημήτρη Πολυματίδη. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει σε πίστα με πραγματικά μονοθέσια τον Σεπτέμβριο του 2022.

Στο βάθος συνεργασία με τις ομάδες της F1

«Ζούμε μία μοναδική εμπειρία καθώς καθημερινά αναζητούμε γνώση και πληροφορία και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο κέρδος. Συνομιλούμε με zoom με άλλες ομάδες στο εξωτερικό, με πανεπιστημιακούς και ειδικούς σε αυτά τα θέματα. Όλο αυτό είναι το κέρδος μας. Εάν μπούμε στις 8 κορυφαίες ομάδες και ζήσουμε το ταξίδι μέχρι το τέλος θα είναι μία μοναδική εμπειρία καθώς θα γνωρίσουμε όλα τα επίπεδα του οικοδομήματος της Formula 1. Σε δεύτερη φάση θα υπάρχουν υποτροφίες σε πανεπιστήμια και πιθανότητες για συνεργασία με τις ομάδες της Formula 1 αλλά αυτό δεν είναι κάτι που αποτελεί και προϋπόθεση του διαγωνισμού».

Δράσεις για τα ζώα και το περιβάλλον

Να σημειωθεί πως η ομάδα POSEIDON RACING HELLAS προωθεί παράλληλα: Το Φιλοζωικό Σωματείο Π. Φαλήρου, με δωρεές, προβολή και εθελοντική εργασία. Ανακύκλωση και βιωσιμότητα: Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί και λοιπές πρώτες ύλες για τις εργασίες μας.

