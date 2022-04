Ρωσικό αεροσκάφος διένυσε 15.163 χλμ για να παραλάβει από την Ελλάδα τους διπλωμάτες που απελάθηκαν

Ενώ η Ισπανία και η Ελλάδα έκαναν μια εφάπαξ εξαίρεση για να εισέλθει το αεροσκάφος στον εναέριο χώρο τους, οι πτήσεις διέσχισαν άλλες χώρες που διατηρούν απαγορεύσεις, με αποτέλεσμα το ρωσικό αεροσκάφος να κάνει παράκαμψη πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων.

Το συνολικό μήκος των πτήσεων ήταν 15.163 χιλιόμετρα, λίγο λιγότερο από την τρέχουσα μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο μεταξύ Σιγκαπούρης και Νέας Υόρκης, όπως αναφέρει ο εξειδικευμένος ιστότοπος flightradar.

1. Μόσχα προς Μαδρίτη

Το πρώτο σκέλος του ταξιδιού οδήγησε το αεροσκάφος από τη Μόσχα στην Ισπανία με πολύ μακρύ δρόμο. Η πτήση έπρεπε να παραμείνει σε διεθνή εναέριο χώρο εκτός από την είσοδό της στην Ισπανία, υπερδιπλασιάζοντας την απόσταση του μεγάλου κύκλου μεταξύ των δύο πόλεων.

2. Μαδρίτη προς Αθήνα

Αναχωρώντας από τη Μαδρίτη, το ρωσικό αεροσκάφος ακολούθησε απευθείας πορεία εκτός του ισπανικού εναέριου χώρου και διέσχισε τη Βόρεια Αφρική και τις ακτές της Μεσογείου, αποφεύγοντας τον εναέριο χώρο της Μάλτας και της Ιταλίας. Αφού πέρασε από τη Λιβύη στην Αίγυπτο, η πτήση στράφηκε βόρεια για προσέγγιση στην Αθήνα.

3. Αθήνα προς Μόσχα

Η πτήση επιστροφής από την Αθήνα οδήγησε το αεροσκάφος σε φιλικό κυρίως εναέριο χώρο. Η Τουρκία συνέχισε να επιτρέπει την πρόσβαση στα ρωσικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πτήσεων προς τουρκικούς προορισμούς. Μόλις βγήκε από τον τουρκικό εναέριο χώρο, η πτήση συνέχισε ανατολικά, αποφεύγοντας την περιοχή του ρωσικού εναέριου χώρου κοντά στην Ουκρανία, η οποία είναι εκτός ορίων για τις περισσότερες πτήσεις από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή: ethnos.gr

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world's longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pH pic.twitter.com/4gyN1Ihkrr