Κατασκοπευτικό θρίλερ στη Θεσσαλονίκη - Ξεκινούν τα γυρίσματα του 'BrickLayer'

Σκηνικό ενός κατασκοπευτικού θρίλερ αποτελεί η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα το κέντρο της πόλης για τις ανάγκες της ταινίας «The BrickLayer». Από την Πλατεία Εμπορίου η έναρξη των γυρισμάτων. Καθημερινές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Τρίτη ταινία του Hollywood στη Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από 12 μήνες. Η πόλη μπαίνει με σταθερά βήματα στον κινηματογραφικό χάρτη, μετά το «The Enforcer» και τους «The Expendables 4» και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Aaron Eckhart και Nina Dobrev που θα βρίσκονται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της νέας ταινίας της Millennium Media σε συνεργασία με τα Nu Boyana Film Studios Hellenic.

Στο “The Bricklayer” κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη.

Η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin (Die Hard 2, Cliffhanger, Long Kiss Goodnight). Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue).

Η Θεσσαλονίκη θα… υποδυθεί τον εαυτό της

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Noah Boyd που έχει ως κεντρικό τόπο το Βερολίνο, οπότε οι υπεύθυνοι της παραγωγής μετασκεύασαν το σενάριο, ώστε να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζοντας την περιοχή ως κινηματογραφικό προορισμό στην παγκόσμια οπτικοακουστική αγορά.

Ουσιαστικά η πόλη θα… υποδυθεί τον εαυτό της με τα γυρίσματα να αρχίζουν σήμερα στην Πλατεία Εμπορίου όπου το σκηνικό έχει στηθεί από χθες, σύμφωνα με το thessnews.gr.



Βέβαια στην ταινία πέρα από την Πλατεία Αριστοτέλους, το Καπάνι, τα στενά και τα τείχη της Άνω Πόλης, τις εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου ή το δημαρχείο της πόλης όπου θα μετατραπεί στο στρατηγείο της CIA, η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει και Μετρό ευελπιστώντας ότι όταν προβληθεί η ταινία στους κινηματογράφους θα κυκλοφορούν κανονικά οι συρμοί στα έγκατα της μακεδονικής γης.

Γυρίσματα της ταινίας θα πραγματοποιηθούν επίσης και στα στούντιο της Millennium, στη Θέρμη, αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Χαλκιδική.

Καθημερινές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην ταινία θα συμμετάσχουν Έλληνες ηθοποιοί και κασκαντέρ, ενώ για τα γυρίσματα, που θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, θα χρησιμοποιηθούν περίπου 3.000 βοηθητικοί ηθοποιοί.

Παράλληλα, θα εργαστούν πολλοί Έλληνες επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα και εξειδικεύτηκαν στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών.

Τέλος, ανακοινώνονται καθημερινά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης καθώς και απαγορεύσεις κυκλοφορίας όσο θα διαρκούν τα γυρίσματα.

