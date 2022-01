E-mail στους διευθυντές σχολείων: Ελάτε να πάρετε μόνοι σας τα self test

Μόνοι τους θα πρέπει να προμηθευτούν τα self test, οι διευθυντές των κατά τόπους σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το e-mail που έφτασε στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έφτασε στα e-mail των σχολικών μονάδων της χώρας ειδοποίηση από τις κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προμήθεια self test.

Αυτή, σύμφωνα με το πλάνο που είναι αμφίβολο αν θα δουλέψει, θα γίνει από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων μέσα σ'ένα τρίωρο του μεσημεριού οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν για να παραλάβουν.

Είναι απορίας άξιον γιατί τα test δεν στέλνονται τα σχολεία μέσω των σχολικών επιτροπών των Δήμων. Απαντά όμως σ' αυτήν την απορία τοποθέτηση δημάρχου της Αθήνας στο NEWS 24/7 ο οποίος τόνισε ότι "καμία σχολική επιτροπή δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά μέσα σε λίγες ώρες".

Η ΚΕΔΕ πάντως είχε φροντίσει να ενημέρωσει ηλεκτρονικά τις σχολικές επιτροπές το απόγευμα του Σαββάτου.

Οπότε γίνεται σαφές ότι όσοι διευθυντές επιθυμούν να προμηθευτούν self test θα πρέπει να σπεύσουν.

Self test είχαν μοιραστεί στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο, ωστόσο στα περισσότερα είτε έχουν εξαντληθεί είτε έχουν λιγοστέψει. Οπότε αναμένεται ότι οι περισσότεροι διευθυντές θα πρέπει να προσέλθουν έτσι ώστε να αποκτήσουν σχετικό απόθεμα.

Την ίδια ώρα διευθυντές σχολικών μονάδων με τους οποίους συνομίλησε το NEWS24/7 ξεκαθάρισαν ότι κανείς εκπαιδευτικός δεν πρόκειται να κάνει self test σε παιδί. "Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να προβούμε σε καμία ιατρική πράξη" μας τόνισε έμπειρος διευθυντής ο οποίος ανησυχεί ιδιαίτερα για το σκηνικό που θα διαμορφωθεί στα σχολεία από τη Δευτέρα.

Το Υπουργείο έχει ενημερώσει είτε επίσημα είτε μέσω διαρροών ότι δεν θα δικαιολογούνται απουσίες μαθητών οι οποίοι θα προτιμήσουν να απέχουν από τα μαθήματά τους μέχρι να εμβολιαστούν.

Συνοπτικά προβλέπονται τα εξής:

1. Ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test την εβδομάδα που έρχεται αντί για δύο.

2. Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, πάλι δύο φορές την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή.

3. Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες.

Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

