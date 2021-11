Κορωνοϊός: Ανησυχία για τη νέα αφρικανική μετάλλαξη - Φόβοι για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων

Σε συναγερμό φαίνεται πως έχει τεθεί τις τελευταίες ώρες η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εξαιτίας της νέας παραλλαγής του κορωνοϊού η οποία έχει εντοπιστεί στην Αφρική αλλά και σε έναν ασθενή στο Χονκ Κονγκ.

Η μετάλλαξη B.1.1.529 ανησυχεί ιδιαιτέρως τους επιστήμονες καθώς φέρει υπερβολικά μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων στην πρωτεϊνική ακίδα και δεν είναι ακόμα βέβαια αν τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού είναι αποτελεσματικά σε ικανοποιητικό βαθμό για την αντιμετώπισή της. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 100 κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους.

Αρχικά η μετάλλαξη εντοπίστηκε στην Μποτσουάνα, στις 11 Νοεμβρίου ενώ έχουν εντοπιστεί σίγουρα ακόμα 6 κρούσματα στη Νότιο Αφρική και ακόμα ένα στο Χονγκ Κονγκ. Συγκεκριμένα πρόκειται για μολυσμένο ταξιδιώτη που επέστρεψε από τη Νότια Αφρική.Η παραλλαγή φαίνεται πως διαθέτει 32 μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη-ακίδα του κορονοϊού, την οποία ο ιός χρησιμοποιεί για να διεισδύει στα ανθρώπινα κύτταρα και να τα μολύνει και η οποία αποτελεί τον βασικό στόχο των εμβολίων.

Προς το παρόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση «variant under monitoring», η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος «variants of interest», και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος «variants of concern».

Οι ερευνητές ωστόσο ανησυχούν μήπως η νέα παραλλαγή είναι πιο ανθεκτική από τις προηγούμενες και πυροδοτήσει νέα κύματα της πανδημίας σε όλον τον κόσμο. Ασφαλή συμπεράσματα για τη μεταδοτικότητα και την ανθεκτικότητα του νέου στελέχους μπορούν να εξαχθούν μόνο όταν πραγματοποιηθούν οι σχετικές μελέτες.

Ο καθηγητής κλινικής μικροβιολογίας Ραβί Γκούπτα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ ανέφερε ότι το εργαστήριο του βρήκε πως δύο από τις μεταλλάξεις φαίνεται αφενός να αυξάνουν τη δυνατότητα του ιού να μολύνει και αφετέρου μειώνουν τη δυνατότητα να αναγνωριστεί από τα αντισώματα. «Πράγματι δείχνει να προκαλεί ανησυχία με βάση τις μεταλλάξεις που έχει», δήλωσε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η νέα αφρικανική μετάλλαξη είναι πιθανό να αναπτύχθηκε από ασθενή που είχε χρόνιο σοβαρό υποκείμενο νόσημα και επομένως εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα (για παράδειγμα κάποιον φορέα του HIV), ο οποίος δεν είχε υποβληθεί σε θεραπεία. Σημειώνεται ότι οι πολλοί φορείς του ιού HIV της Νοτίου Αφρικής έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες της χώρας να καταπολεμήσει την πανδημία του κορονοϊού, καθώς οι ανοσοκατεσταλμένοι φαίνεται πωςμπορούν να φιλοξενήσουν τον ιό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

