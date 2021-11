Η Ολλανδή που φώτισε εκ νέου το χάλι μας

Η κουλτούρα των direct ερωτήσεων είναι η μόνη που θα έπρεπε να υπάρχει στη δημοσιογραφία παντού στον κόσμο.

Δεν είμαι σε θέση να κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας σε κανέναν. Ούτε και θέλω δηλαδή. Ωστόσο το viral περιστατικό με την Ολλανδή δημοσιογράφο της οποίας η «ερώτηση» εξόργισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κυρίως ο τρόπος που αυτό αντιμετωπίστηκε στην Ελλάδα μου προξένησε θλίψη και μερικές σκόρπιες σκέψεις.

Η κυρίαρχη τάση στα αντιπολιτευτικά ΜΜΕ και φυσικά στα social media είναι η αποθέωση της κ. Μπέουχελ και η σύγκριση με τους «πετσωμένους» Έλληνες δημοσιογράφους που προφανώς δεν θα τολμούσαν ποτέ να θέσουν τέτοια ερωτήματα στον Πρωθυπουργό. Πολλοί καλοί συνάδελφοι έσπευσαν να μιλήσουν για την «χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας», την οποία προφανώς έσωσε η συμπαθής και μαχητική Ολλανδή ή για την «αληθινή δημοσιογραφία όπως πρέπει να είναι» και άλλες τέτοιες, μετά συγχωρήσεως, αρλούμπες.

Ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα. Η κ. Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ επί της ουσίας δεν έκανε ερώτηση. Έκανε τοποθέτηση. Μια επιθετική, προβοκατόρικη και όντως προσβλητική τοποθέτηση. Θα έλεγα ότι έβγαλε ένα λογύδριο. Περισσότερο την ενδιέφερε να ακουστεί η άποψή της, παρά να πάρει απάντηση από τον κ. Μητσοτάκη. Απάντηση σε τι άραγε; Αφού δεν ρώτησε τίποτα.

Το θέμα των παράνομων επαναπροωθήσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οι δημοσιογράφοι επιβάλλεται να ρωτούν ακριβώς για τέτοια ζητήματα. Να ρωτούν όμως. Όχι να καταθέτουν την άποψή τους. Αυτό, η κατάθεση άποψης, μπορεί να γίνει με πολλούς άλλους τρόπους.: με ρεπορτάζ, με άρθρα, με αναρτήσεις. Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης τύπου είναι άκομψο, εγωκεντρικό, ενδεχομένως ναρκισσιστικό (μια λέξη που χρησιμοποίησε και η ίδια) και τέλος πάντων, δημοσιογραφικά, εντελώς λάθος.

Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο αν απλώς παρέθετε μερικά στοιχεία που να στηρίζουν το επιχείρημα για παράνομες επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα (δεν το έκανε) και ζητούσε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τα σχολιάσει. Έτσι, και τα στοιχεία θα είχαν ακουστεί και ο Μητσοτάκης θα ερχόταν σε δύσκολη θέση. Επιπλέον θα είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε fact checking σε όσα ανέφερε ώστε να σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα, προτού σπεύσουμε να πάρουμε θέση. Αυτό που συνέβη αντιθέτως, με μια προσέγγιση του στιλ «γιατί είστε ψεύτης;» ήταν απλώς κακή δημοσιογραφία, πιθανόν στην υπηρεσία κάποιας προσωπικής ιδεοληψίας. Και όχι στην υπηρεσία της αλήθειας. Όσοι βιάζονται να την επικροτήσουν, οι δημοσιογράφοι κυρίως, φοβάμαι ότι έχουν αρχίσει να ξεχνούν τα βασικά.

Ωστόσο, ακόμα χειρότερη από την δήθεν «ερώτηση» υπήρξε η απάντηση του Πρωθυπουργού. Για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντά ψύχραιμα σε οτιδήποτε κι αν ερωτηθεί, με όποιον τρόπο κι αν προκληθεί. Είναι μέρος της δουλειάς του.

Και δεύτερον και σημαντικότερον επειδή η φράση «I understand that in Netherlands you have the culture of asking direct questions to politicians, that I very much respect…» («Καταλαβαίνω ότι στην Ολλανδία έχει την κουλτούρα των ευθείων ερωτήσεων προς τους πολιτικούς και το σέβομαι») είναι εξόχως προσβλητικό για την ελληνική δημοσιογραφία και την δημοσιογραφία γενικώς.

Δηλαδή στην Ελλάδα τι κουλτούρα έχουμε; Να ρωτάμε μέσω Λαμίας; Να μην ρωτάμε καν για δύσκολα θέματα; Να γλύφουμε;

Συμβαίνουν αυτά, προφανώς. Όμως δεν αποτελούν την κυρίαρχη δημοσιογραφική μας «κουλτούρα» κι ας μοιάζει τέτοια. Στην πραγματικότητα αποτελούν την δημοσιογραφική κουλτούρα που προτιμούν οι Έλληνες πολιτικοί και επιθυμούν να την επιβάλλουν. Σε μεγάλο βαθμό τα καταφέρνουν. Αυτό αποκάλυψε εμμέσως πλην σαφώς ο κ. Πρωθυπουργός: «Στην Ολλανδία ρωτάτε ευθέως και δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα, εγώ θέλω ευκολάκια»!

Για να είμαστε ξεκάθαροι, η κουλτούρα, η υποχρέωση πιο σωστά όλων των δημοσιογράφων, σε όλα τα μέρη του κόσμου, είναι να ρωτούν ευθέως και απαιτούν ευθείες απαντήσεις, χωρίς εκπτώσεις. Κι ας μην αρέσει αυτό στην πλειονότητα των Ελλήνων πολιτευτών, από Υπουργούς και Βουλευτές, μέχρι την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εμείς πρέπει να είμαστε ενοχλητικοί, με μοναδικό στόχο την αλήθεια.

Όχι όμως αγενείς, όχι προσβλητικοί, ούτε να κάνουμε προσωπικό σόου ή να δείχνουμε τις πολιτικές μας προτιμήσεις με νοοτροπία οπαδού.

Νιώθω ότι κάμποσοι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα αντιμετώπισαν ακριβώς έτσι την ερώτηση της Ολλανδής: «Ναι, μωρέ, πέταξε του δυο γκολάκια για να μάθει».

Πράγμα που εντέλει τους κάνει τόσο δημοσιογράφους, όσο και τους «πετσωμένους» τους οποίους κοροϊδεύουν.