Προκλητική Navtex από την Τουρκία στην Κρήτη - Αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας για έρευνα

Μια προκλητική navtex που αφορά την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και «απαντά» στην ελληνική για συνέχιση των ερευνών βορειανατολικά της Κρήτης, εξέδωσε η Τουρκία.

Με τη ναυτική οδηγία που εξέδωσε η Άγκυρα υποστηρίζει ότι μέρος της περιοχής που έχει δεσμεύσει η χώρα μας εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας εξέδωσε Navtex ενημερώνοντας για επιστημονικές έρευνες του πλοίου Nautical Geo στο Καρπάθιο πέλαγος, μεταξύ Κρήτης και Κάσου.

Σε απάντηση η Τουρκία εξέδωσε αντι-Navtex, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή που δεσμεύει για έρευνες του Nautical Geo η Ελλάδα, «βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας όπως δηλώθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020», σύμφωνα με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στην εν λόγω Navtex αναφέρεται ότι οι κινήσεις της Ελλάδος πρέπει να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές.

Αυτή είναι η τουρκική Navtex

Η τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 0821/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-09-2021 19:34)

TURNHOS N/W : 0821/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA96-601/21 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

