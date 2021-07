Εμβόλιο της Pfizer: 91,4% αποφεύγουν τη σοβαρή νόσηση από τη μετάλλαξη Δέλτα

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, κατά μέσο όρο, το εμβόλιο της Pfizer είναι μόλις 39% αποτελεσματικό κατά της μόλυνσης με κορωνοϊό και μόλις 41% αποτελεσματικό στην πρόληψη συμπτωμάτων Covid - Ωστόσο προσφέρει 88% προστασία από νοσηλεία και 91,4% ασπίδα από σοβαρή νόσηση.

Την ώρα που η μετάλλαξη Δέλτα ολοένα και εξαπλώνεται και σε λίγο διάστημα σύμφωνα με τους επιστήμονες θα είναι το κυρίαρχο στέλεχος του κορωνοϊού, οι επιστήμονες με συνεχείς έρευνες και δοκιμές εξετάζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.



Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel νέα δεδομένα από το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργούν μία αντιφατική εικόνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer στην καταπολέμηση της «ινδικής» μετάλλαξης. Νέα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Ισραήλ έδειξαν ότι, κατά μέσο όρο, το εμβόλιο Pfizer - το εμβόλιο που δόθηκε σε όλους σχεδόν τους Ισραηλινούς - είναι τώρα μόλις 39% αποτελεσματικό κατά της μόλυνσης, ενώ είναι μόνο 41% αποτελεσματικό στην πρόληψη συμπτωμάτων Covid. Προηγουμένως, το εμβόλιο Pfizer-BioNTech ήταν πολύ περισσότερο από 90% αποτελεσματικό κατά της μόλυνσης.



Οι ισραηλινές στατιστικές φάνηκαν επίσης να σκιαγραφούν μια εικόνα προστασίας που εξασθενεί καθώς περνούν μήνες μετά τον εμβολιασμό. Τα άτομα που εμβολιάστηκαν τον Ιανουάριο λέγεται ότι έχουν μόλις 16% προστασία έναντι μόλυνσης τώρα, ενώ σε αυτά που εμβολιάστηκαν τον Απρίλιο, η αποτελεσματικότητα ήταν στο 75%.



Εν τω μεταξύ, μια νέα μελέτη του Ηνωμένου Βασιλείου που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα στο The New England Journal of Medicine διαπίστωσε ότι το ίδιο εμβόλιο ήταν 88% αποτελεσματικό στην πρόληψη συμπτωματικών Covid- περισσότερο από το διπλάσιο του ποσοστού που βρέθηκε στα δεδομένα του Ισραήλ.



Οι δύο έρευνες συμφώνησαν, τουλάχιστον, ότι η λήψη ήταν πολύ αποτελεσματική στην αποφυγή σοβαρής νόσησης, με αποτελεσματικότητα 91,4%. Ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι επιρρεπή σε μεγάλες ανακρίβειες λόγω μιας σειράς παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων σχετικά με το εάν υπάρχουν ακριβή δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα μόλυνσης μεταξύ των μη εμβολιασμένων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τέτοια στατιστικά.



Αποτελεσματικότητα Pfizer και AstraZeneca



Την ίδια ώρα, δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer ή της AstraZeneca κατά της COVID-19 είναι περίπου το ίδιο αποτελεσματικές κατά του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα του νέου κορωνοϊού, που παρουσιάζει υψηλή μεταδοτικότητα, όπως ήταν και κατά της προηγούμενης κυρίαρχης παραλλαγής Άλφα, σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη.



Οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά σε υψηλό ποσοστό κατά του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα, που τώρα έχει εξελιχθεί στην κυρίαρχη παραλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η ίδια μελέτη επισημαίνει ότι μόνο μία δόση των εμβολίων δεν είναι αρκετή για υψηλή προστασία.



Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στην Υγειονομική Επιθεώρηση της Νέας Αγγλίας, επιβεβαιώνει τα ευρήματα που περιληπτικά είχαν δημοσιοποιηθεί το Μάιο από το Σύστημα Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της COVID-19 των Pfizer-BioNTech και των Oxford-AstraZeneca βάσει δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες.



Η χθεσινή έρευνα εντόπισε ότι δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer είναι αποτελεσματικές σε ποσοστό 88% για την πρόληψη της νόσου με συμπτώματα από το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα, σε σύγκριση με ποσοστό 93,7% κατά του παραλλαγμένου στελέχους Άλφα, με τα στοιχεία να είναι σε γενικές γραμμές περίπου τα ίδια με αυτά που είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως.



Οι δύο δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca είναι αποτελεσματικές κατά 67% κατά της παραλλαγής Δέλτα, με το ποσοστό αυτό να είναι αυξημένο από την προστασία σε ποσοστό 60%, που είχε αναφερθεί αρχικά.



Το ίδιο εμβόλιο είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό 74,5% κατά του παραλλαγμένου στελέχους Άλφα, σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση αποτελεσματικότητας σε ποσοστό 66%.



«Μόνο περιορισμένες διαφορές στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων εντοπίστηκαν για το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα σε σύγκριση με το παραλλαγμένο στέλεχος Άλφα, μετά τη λήψη δύο δόσεων εμβολίου», όπως έγραψαν στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας ερευνητές του Συστήματος Υγείας της Αγγλίας.



Τα στοιχεία από το Ισραήλ έδειξαν μικρότερη αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer κατά της νόσησης με συμπτώματα, παρά το γεγονός ότι η προστασία κατά της ασθένειας με σοβαρά συμπτώματα παραμένει υψηλή.



Το Σύστημα Υγείας της Αγγλίας είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η πρώτη δόση οποιουδήποτε εμβολίου από αυτά τα δύο είναι αποτελεσματική περίπου σε ποσοστό 33% κατά της νόσησης με συμπτώματα από το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα.



Η πλήρης μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες εντόπισε ότι μία δόση από το εμβόλιο της Pfizer είναι αποτελεσματική σε ποσοστό 36%, ενώ μία δόση από το εμβόλιο της AstraZeneca είναι αποτελεσματική σε ποσοστό περίπου 30%.



«Τα ευρήματά μας για μειωμένη αποτελεσματικότητα μετά την πρώτη δόση θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της πρόσληψης δύο δόσεων μεταξύ των ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της μεταδοτικότητας του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα», σύμφωνα με τα όσα έγραψαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα.

Πηγή:protothema.gr