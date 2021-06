Άγγιξε τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία - Έως τους 41 βαθμούς την Κυριακή

«Καμίνι» ήταν σήμερα τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς βρέθηκε σε πλήρη εξέλιξη το κύμα των πολύ υψηλών θερμοκρασιών για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Η μέγιστη θερμοκρασία τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου ξεπέρασε τους 42C στη Μεσσηνία και στη Φθιώτιδα.

Συγκεκριμένα, οι μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφτηκαν στο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στα Αρφαρά Μεσσηνίας με 42,9 βαθμούς Κελσίου και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας με 42,2. Ακολούθησαν Στυλίδα Φθιώτιδας (41,8), Τρίκαλα (41,7), Δένδρα Τυρνάβου (41,4), Πλατανούλια Λάρισας (41,4) και Ασπρόπυργος (41,3).

Πολύ υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες κατέγραψαν οι πτήσεις με drone πάνω από περιοχές της Αθήνας, με τη χρήση θερμικής κάμερας, που πραγματοποίησε χθες η ομάδα Up Stories, σε συνεργασία με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με στόχο την χαρτογράφηση περιοχών που συμβάλλουν στην αστική θερμική νησίδα της πρωτεύουσας.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιφάνειας που κατέγραψε η θερμική κάμερα, ήταν οι 72 ° C, με τη θερμοκρασία οδοστρώματος της Λεωφόρου Συγγρού στο Φιξ να φτάνει τους 47 ° C και στην περιοχή της Αμφιθέας τους 44 ° C. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία του αέρα, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ήταν 37 ° C κοντά στο κέντρο της Αθήνας και 31 ° C στα παραθαλάσσια τμήματα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε δρόμους μικρής κυκλοφορίας και σε στέγες παλαιών κτιρίων με κλιματιστικές μονάδες.

Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, σύμφωνα με το meteo, γίνεται εύκολα αντιληπτή η μεγάλη σημασία της χρήσης ψυχρών υλικών στην κατασκευή κτιρίων και δαπέδων στην πόλη, τα οποία συνεισφέρουν στην μείωση της εκπομπής θερμότητας στον αέρα κοντά στο έδαφος και επομένως μπορούν να περιορίσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Ο καιρός την Κυριακή

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται αύριο, με μέγιστες τιμές στους 40-41 βαθμούς στα ηπειρωτικά, αλλά με μικρή πτώση στα βόρεια. Παράλληλα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo, την Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις στα βόρεια με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 17 έως 34 βαθμούς), 26 έως 39-40 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 41 βαθμούς), 22 έως 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 24 έως 37 βαθμούς στις Κυκλάδες και έως τους 38-39 βαθμούς στην Κρήτη, 24 έως 38 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια και πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια και πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.