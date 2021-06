Self test: Τι ισχύει για εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Τρία δωρεάν self test για τον κορωνοϊό μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία από αύριο, Δευτέρα 7 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εργασίας, από τη Δευτέρα 7/6/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 7/6/2021 έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία τρία δωρεάν self test, ένα για την εβδομάδα 7-14 Ιουνίου, ένα για την εβδομάδα 15-22 Ιουνίου και ένα για την εβδομάδα 23-30 Ιουνίου.



Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Σε κάθε περίπτωση, όταν μεσολαβούν διαστήματα όπου ο/η εργαζόμενος/η απασχολείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή τελεί σε νόμιμη άδεια κα, ο επόμενος υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος τοποθετείται χρονικά έως και 24 ώρες πριν την ανάληψη της επόμενης υπηρεσίας του/ης με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική του/ης σύμβαση τόπο εργασίας.



Κατ’ εξαίρεση για την εβδομάδα από 7/6/2021 έως 13/6/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας του self test έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε ημέρα έως και 13/6/2021.



Από 14/6/2021 έως 30/6/2021 ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Self test για εργαζομένους στο δημόσιο

Σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό στο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου, επισημαίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών ότι από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα είναι σε θέση να προμηθευτούν τρία νέα self test.



Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 7-12 Ιουνίου, 14-21 Ιουνίου και 21-27 Ιουνίου.



Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ, για τους υπαλλήλους εκείνους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται, η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία και οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης μέχρι το τέλος της κάθε εβδομάδας.

Δωρεάν προμήθεια από φαρμακεία

Το υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι η προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.



Εναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.

Πού δηλώνεται το αποτέλεσμα

Εφόσον κάποιος υποβληθεί σε self test, δηλώνει το αποτέλεσμα του στο self-testing.gov.gr. Στην ίδια πλατφόρμα, μπορεί να δει τις δημόσιες δομές τις οποίες μπορεί να επισκεφθεί, προκειμένου να υποβληθεί σε νέο τεστ. Αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε το επιθυμεί, ιδιωτικά ή δημόσια, εντός των επόμενων 24 ωρών.



Δήλωση αποτελέσματος self test για δημόσιους υπαλλήλους

Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δηλώνουν το αποτέλεσμα του τεστ στον ιστότοπο self-testing.gov.gr: Δήλωση αποτελέσματος self-test για εργαζομένους δημοσίου τομέα, από όπου και μπορούν να εκτυπώσουν το αποτέλεσμα.

Δήλωση αποτελέσματος self test για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δηλώνουν το αποτέλεσμα στον ίδιο ιστότοπο (self-testing.gov.gr): Δήλωση αποτελέσματος self-test για εργαζομένους, από όπου και μπορούν να εκδώσουν το αποτέλεσμα.