Η νέα κανονικότητα: Τι ισχύει από Δευτέρα για self test, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και εργαζόμενους

Χιλιάδες δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι υποχρεούνται σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο - Αναλυτικά οι υπόχρεοι - Ένα self test την εμβομάδα για μαθητές και εκπαιδευτικούς - Ανοίγουν αύριο οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί - Αναλυτικά τα μέτρα και οι κανόνες για τη λειτουργία τους - Τα επόμενα βήματα χαλάρωσης.

Αυτοδιαγνωστικό έλεγχο υποχρεούνται να προσκομίσουν αύριο μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την Ελληνική Αστυνομία, την πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα και οι οι δικαστικοί υπάλληλοι.



Παράλληλα, αρνητικό self test πρέπει να έχουν και όσοι δουλεύουν στο λιανεμπόριο, την εστίαση, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τις μεταφορές, στις υπηρεσίες καθαρισμού, τα κομμωτήρια, στα κέντρα αισθητικής, τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και τις σχολές οδηγών.



Για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς το υπάρχει πλέον υποχρέωση για ένα self test την εβδομάδα, αντί για δύο που ήταν μέχρι τώρα. Τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στη διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.



Οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στο λιανεμπόριο θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο self test την εβδομάδα με το πρώτο να παρέχεται δωρεάν και το δεύτερο να το πληρώνει ο εργοδότης.



Για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός μία φορά την εβδομάδα και το αποτέλεσμα του πρέπει να δηλώνεται στην πλατφορμα της απογραφής. Η προμήθεια των self test γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο στον δικαιούχο.



Εφόσον υποβληθήκατε σε οικιακό τεστ και βρεθήκατε θετικοί στον νέο κορωνοϊό, μπορείτε να υποβληθείτε σε νέο τεστ προς επιβεβαίωση του πρώτου. Αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε ιδιωτικά ή δημόσια εντός των επόμενων 24 ωρών.



Πως θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί



Το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επαναλειτουργήσουν από τη Δευτέρα 17 Μαΐου οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, αλλά και τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς εξήγησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου.



Σε αντίθεση με τους μαθητές των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων που θα υποβάλλονται σε self test -μία φορά την εβδομάδα αντί για δύο όπως ίσχυε μέχρι σήμερα- οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στην διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Σημειώνεται επίσης πως τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών δεν υποχρεούνται να φορούν μάσκα.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Open και τη Φαίη Μαυραγάνη τόνισε πως θα δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας ακόμη και σε εκείνους για τους οποίους δεν έχουν ανοίξει οι σχετικές ηλικιακές πλατφόρμες εμβολιασμών, ενώ οι βρεφονηπιαγωγοί θα πρέπει να φορούν μάσκα και να υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα.



«Έχουμε προβλέψει οι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς να είναι στην προτεραιοποίηση των εμβολιασμών» όπως είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Πρόσθεσε δε, ότι θα γίνεται μεγαλύτερη χρήση των εξωτερικών χώρων, ενώ οι γονείς θα παραδίδουν τα παιδιά στην εξωτερική είσοδο των σταθμών για αποφυγή συνωστισμού.



Επίσης η Δόμνα Μιχαηλίδου εξήγησε τι είναι ο ψηφιακός έλεγχος των βρεφονηπιακών σταθμών, o οποίος ξεκινά πιλοτικά τον Ιανουάριο σε δύο περιφέρειες και θα περιλαμβάνει λίστα βιβλίων που θα πρέπει τα παιδιά να διαβάσουν, καθώς και πρώιμη διάγνωση διαταραχών με ειδικά τεστ.



Τα επόμενα βήματα χαλάρωσης



Ανοίγουν ξανά από τη Δευτέρα 17 Μαΐου οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί με δύο self tests την εβδομάδα για τους εκπαιδευτικούς ενώ τα επόμενα βήματα χαλάρωσης των μέτρων περιλαμβάνουν:



17/5: Επαναλειτουργία δημοσίων / ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών



21/5: Επαναλειτουργία θερινών σινεμά (75% πληρότητα)



28/5: Επαναλειτουργία θεαμάτων / συναυλιών σε υπαίθριο χώρο (50% πληρότητα)



31/5: Επαναλειτουργία γυμναστηρίων για όλους (επαναξιολόγηση)



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑI κάποια στιγμή, πιθανότατα στις αρχές του Ιουνίου θα επανέλθει η μουσική στην εστίαση η οποία σε όλη τη διάρκεια του Μαίου είναι στην σίγαση.



Για τις δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων γίνονται προσπάθειες μήπως αυξηθεί το όριο των 100 παρισταμένων ατόμων που υπάρχει αυτή την στιγμή.



Σε ότι αφορά την εκρεμμόηττα των εσωτερικών χώρων εστίασης υπάρχει πιθανότητα να λειτουργήσουν σε ένα ποσοστό 50-70% προς το τέλος Ιουνίου γιατί τότε θα έχει εμβολιαστεί το 50% των ενήλικων πολιτών έστω και με την πρώτη δόση.

Πηγή: Protothema.gr