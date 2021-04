Κορωνοϊός: Εκτόξευση ιικού φορτίου - Τριπλασιάστηκαν τα θετικά self test σε σχολεία

Σε επικίνδυνη τροχιά βρίσκεται η Αττική, κάτι που θα φανεί στον αριθμό των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες.

Κατακόρυφη αύξηση του ιικού φορτίου της Αττικής αλλά και τριπλασιασμό των θετικών self test σε μαθητές και καθηγητές στα σχολεία, αναμένεται να ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ το απόγευμα της Τρίτης 20 Απριλίου, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Οσον αφορά στα ιικό φορτίο του λεκανοπεδίου, βρίσκεται σε αυξητική τάση και πιθανότατα ο ΕΟΔΥ θα ανακοινώσει σήμερα Τρίτη αύξηση μεγαλύτερη του 100%. Αυτό είναι κάτι που πιθανότατα θα φανεί τις επόμενες ημέρες στον αριθμό των κρουσμάτων αλλά και στην πίεση που θα δεχτούν τα νοσοκομεία, τα οποία ήδη βρίσκονται στα όριά τους, καθώς ο αριθμός των διασωληνωμένων καταγράφει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τα κρούσματα από τα self test των μαθητών και των εκπαιδευτικών τριπλασιάστηκαν. Συγκεκριμένα, τις τρεις ημέρες που έκαναν τεστ μαθητές και καθηγητές, δηλαδή, την περασμένη Δευτέρα, την περασμένη Πέμπτη και χθες Δευτέρα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.070.000 self test, εκ των οποίων τα 1.550 βγήκαν θετικά. Οσοι είχαν θετικό self test δήλωσαν το αποτέλεσμα στην ειδική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

