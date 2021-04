Βασιλακόπουλος: «Το self test έχει 40% - 50% πιθανότητα να είναι ψευδώς αρνητικό»

Ο καθηγητής Πνευμολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος δήλωσε ότι τη δεδομένη περίοδο, που ο επιπολασμός της πανδημίας είναι μεγάλος, «το αρνητικό self test δεν μας εξασφαλίζει σε τίποτα και δεν παύει να είναι το πιο αξιόπιστο απ' όλα τα τεστ το PCR το μοριακό».

Παράλληλα, ο καθηγητής μιλώντας στο Open και την «Ώρα Ελλάδος» είπε αναφερόμενος στα self test ότι με δεδομένο ότι η πανδημία είναι τόσο εκτεταμένη αυτή την περίοδο υπάρχει «40% - 50% πιθανότητα να είναι ψευδώς αρνητικό το τεστ στο οποίο υποβάλλεται. Θα πρέπει αυτός λοιπόν που το κάνει, να μην επαναπαυθεί και να συνεχίσει να τηρεί τα μέτρα και να φορά μάσκα»

Αντίθετα, είπε ότι «το θετικό τεστ, έχει τρομερά υψηλή πιθανότητα να είναι όντως θετικό». Επανέλαβε πως το αρνητικό self test, «δεν αθωώνει τους αρνητικούς».

Πρόσθεσε ότι «το αρνητικό self test έχει πιθανότητα να είναι ψευδές» κι εξήγησε: «Δεν είναι επισφαλές. Με το self test θα βρούμε πάρα πολλούς απ' αυτούς που έχουν λοίμωξη με υψηλή συγκέντρωση, που είναι πολύ μεταδοτικοί. Θα χάσουμε και κάποιους αρνητικούς δηλαδή, που έχουν τη νόσο και θα πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Αν υπήρχε λύση να βρίσκαμε όλους τους θετικούς και τους αρνητικούς, θα είχαμε λύσει το θέμα παγκοσμίως και θα είχε τελειώσει η πανδημία. Η κυβέρνηση πήρε πολύ σωστή απόφαση να γίνονται δύο self test, γιατί ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος. Θα πρέπει και όσοι είναι αρνητικοί να συνεχίσουν να προσέχουν».

Συμπερασματικά, ο καθηγητής επεσήμανε πως «το Self Test χρήσιμο εργαλείο αλλά όχι πανάκεια. Το αρνητικό self test δεν μας εξασφαλίζει σε τίποτα Αυτό ισχύει και με τα rapid test. Το πιο αξιόπιστο απ' όλα τα τεστ είναι το μοριακό που έχει 30% πιθανότητα ψευδού αποτελέσματος. Δεν έχουμε τελειώσει με τον κορωνοϊό. Τα κρούσματα είναι πολλά αλλά όχι επιθετικώς αυξανόμενα» κατέληξε.

Πηγή: ethnos.gr