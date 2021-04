Lockdown: Ανοίγουν τα καταστήματα σε Αχαΐα και Θεσσαλονίκη -Κλειστά στην Κοζάνη

Με δύο τρόπους ανοίγουν από Δευτέρα τα καταστήματα στην Αχαΐα με έναν στη Θεσσαλονίκη - Κλειστό το λιανεμπόριο στην Κοζάνη.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε το άνοιγμα των καταστημάτων σε Αχαΐα (με click in shop και click away, όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα) και Θεσσαλονίκη με click away. Αντίθετα παραμένει η απόφαση για μη άνοιγμα του λιανεμπορίου στην περιοχή της Κοζάνης.

Αναλυτικά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε: «Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, που αξιολόγησε την επιδημιολογική εικόνα των περιοχών, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου από Δευτέρα 12 Απριλίου στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας (με click in shop και click away, όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα) και Θεσσαλονίκης (μόνο με click away), καθώς στις περιοχές αυτές παρατηρείται σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων. Ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το λιανεμπόριο παραμένει σε αναστολή λόγω της ιδιαίτερης επιδημιολογικής επιβάρυνσης που παρατηρείται στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος κρουσμάτων 7ημέρου ανά 100.000 κατοίκους είναι 36,4 στην Αχαΐα και 36,3 στην Θεσσαλονίκη, όταν στην Κοζάνη είναι 59,3. Την ίδια στιγμή, ο μέσος κρουσμάτων 14ημέρου ανά 100.000 κατοίκους είναι 478,2 στην Αχαΐα και 459,4 στη Θεσσαλονίκη, όταν στην Κοζάνη είναι 714,3. Είναι λοιπόν εμφανές ότι η επιδημιολογική εικόνα της Κοζάνης είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και δεν δείχνει σημεία σταθεροποίησης. Ειδικότερα, στο Δήμο Κοζάνης ο μέσος όρος κρουσμάτων 7ημέρου ανά 100.000 κατοίκους είναι 62,4 όταν το όριο συναγερμού είναι 15, ενώ ο μέσος όρος κρουσμάτων 14ημέρου ανά 100.000 κατοίκους είναι 791,4 όταν το όριο συναγερμού είναι 150. Αντίστοιχα στο Δήμο Σερβίων ο μέσος όρος κρουσμάτων 7ημέρου είναι 60,6 ενώ ο μέσος όρος 14ημερου 893,8.

Τέλος, στο Δήμο Εορδαίας, ο μέσος όρος κρουσμάτων 7ημέρου ανά 100.000 κατοίκους είναι 59,2, ενώ στο 14ήμερο είναι 721,6. Επίσης, τόσο στο Δήμο Κοζάνης όσο και στο Δήμο Εορδαίας έχουμε αύξηση κρουσμάτων 23,5% και 35% αντίστοιχα, με τον αριθμό κρουσμάτων να διαφοροποιείται σε 432 στην Κοζάνη και 241 στην Εορδαία».

