Νέες εισηγήσεις λοιμωξιολόγων για το λιανεμπόριο - Που ανοίγουν τα καταστήματα και πώς

Το άνοιγμα των καταστημάτων στην Αχαϊα μόνο με ραντεβού αλλά και με sms στο 13032, αλλά και την λειτουργία των καταστημάτων με click away στην Θεσσαλονίκη εισηγήθηκαν οι ειδικοί που συνεδριάζουν από το πρωί.

Την ίδια στιγμή, η εισήγηση των ειδικών για τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη προτείνουν να λειτουργήσουν μόνο με τη μέθοδο του click away ενώ για την Κοζάνη, όπου η επιδημιολογική εικόνα είναι πιο επιβαρυμένη η εισήγηση των ειδικών είναι τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί εισηγούνται να παραμείνουν κλειστά τα mall σε όλη τη χώρα, καθώς δεν θεωρούν ότι πρέπει να ανοίξουν ενώ την ίδια άποψη έχουν και για τις μετακινήσεις από δήμο σε δήμο που επιτρέπονται με κωδικό 6 στο sms 13033 μόνο για τα Σαββατοκύριακα.

Ετσι, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι θα λάβει τις αποφάσεις της - πάντα με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών - από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου, μαζί με το άνοιγμα των σχολείων και την επιστροφή στα θρανία μόνο για τους μαθητές των Λυκείων θα ανοίξουν και τα μαγαζιά στην Αχαΐα και με click in shop και με click away - αλλά μόνο με ραντεβού και μήνυμα στο 13032 -, με click away θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη ενώ κλειστό θα παραμείνει το λιανεμπόριο στην Κοζάνη, μέχρι την επόμενη σύσκεψη των επιδημιολόγων.

Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες του ethnos.gr, παρά το γεγονός ότι στο τραπέζι της σύσκεψης των λοιμωξιολόγων είχε πέσει το θέμα της μετακίνησης από δήμο σε δήμο και τις καθημερινές με αυτοκίνητο με κωδικό 6 στο 13033, αυτό φαίνεται να μην γίνεται, καθώς οι ειδικοί εισηγήθηκαν αρνητικά. Έτσι, οι μετακινήσεις από δήμο σε δήμο μόνο τις καθημερινές - από Δευτέρα έως Παρασκευή - θα γίνονται μόνο για επισκέψεις σε κομμωτήρια.

