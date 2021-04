Οριστικό:Δεν ανοίγουν τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Κοζάνη

Μπλόκο μπήκε στην επαναλειτουργία των καταστημάτων σε Θεσσαλονίκη, Αχαϊα και Κοζάνη καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του protothema.gr η κυβέρνηση έκανε αποδεκτή την εισήγηση που υπέβαλε η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων.

Η τελευταία, έπειτα από μία συνεδρίαση θρίλερ, που συγκλήθηκε εκτάκτως το βράδυ, αποφάσισε να ζητήσει να μην επιτραπεί το άνοιγμα των καταστημάτων στις συγκεκριμένες «κατακόκκινες» περιοχές του επιδημιολογικού χάρτη.



Παράλληλα ζήτησαν στις συγκεκριμένες περιοχές να μην επιτραπούν και οι διαδημοτικές μετακινήσεις.



Οι ειδικοί ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένοι με την επιδημιολογική εικόνα που εμφανίζουν οι συγκεκριμένες περιοχές και η οποία έχει χειροτερεύσει με αποτέλεσμα ήδη το σύστημα Υγείας να είναι στο «κόκκινο». Ως εκ τούτου θεώρησαν ότι ήταν υπερβολικά μεγάλο το ρίσκο να επαναλειτουργήσει το λιανεμπόριο απ’ την ερχόμενη Δευτέρα, έστω μερικώς και με την εφαρμογή των click away και click inside.



Στην έκτακτη συνεδρίαση συμμετείχαν ως παρατηρητές οι Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη και Υγείας κ. Βασ. Κικίλιας.



Με βάση τις αποφάσεις που έχουν ανακοινωθεί, από τη Δευτέρα 5 Απριλίου θα επιτρέπεται η πώληση εντός του μαγαζιού με ραντεβού (click in shop) και η παραλαβή πάλι με ραντεβού (click away), με τη χρήση ειδικού κωδικού (13032) και με χρονικό περιορισμό (3 ώρες).



Συγκεκριμένα, οι πολίτες για να ψωνίσουν θα πρέπει να στείλουν SMS με το ονοματεπώνυμό τους στο 13032 προκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν οπουδήποτε απαιτείται εντός νομού. Το SMS θα έχει διάρκεια τριών ωρών και μπορεί να αποσταλεί μόνο μία φορά ημερησίως.



Επίσης παράλληλα με το 13032 ισχύουν και το click away και το click in shop, κάτι που σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αποδεικτικό του ραντεβού τους

, όπως για παράδειγμα SMS ή e-mail online παραγγελίας ή πληρωμής.



Αντίστοιχα οι καταστηματάρχες θα πρέπει να υποδέχονται εντός, μόνο έναν πελάτη ανά 25 τ.μ. του καταστήματός τους με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση, ενώ οι αγορές, εάν δεν έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να γίνονται μόνο με κάρτα. Η παραλαβή του προϊόντος μπορεί να γίνει και εκτός του καταστήματος.

Πηγή: protothema.gr