Κορωνοϊός: «Στα κόκκινα» η Αττική με 526 κρούσματα - 58 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη

Μόνο στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκαν 130 κρούσματα ενώ αντίθετα, σε χαμηλά επίπεδα παρέμεινε το ιικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη, καθώς το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 58 κρούσματα.
Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 16
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 84
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3
ΑΧΑΪΑΣ 35
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 83
ΔΡΑΜΑΣ 3
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 78
ΕΒΡΟΥ 8
ΕΥΒΟΙΑΣ 22
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΗΛΕΙΑΣ 10
ΗΜΑΘΙΑΣ 9
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 58
ΘΗΡΑΣ 9
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5
ΚΑΒΑΛΑΣ 2
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 130
ΚΙΛΚΙΣ 5
ΚΟΖΑΝΗ 9
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 13
ΛΑΚΩΝΙΑ 14
ΛΑΡΙΣΑ 16
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18
ΛΕΣΒΟΥ 5
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14
ΜΥΚΟΝΟΥ 4
ΝΗΣΩΝ 1
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 65
ΞΑΝΘΗ 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 61
ΠΕΛΛΑΣ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ 7
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΣΑΜΟΥ 4
ΣΕΡΡΩΝ 8
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 13
ΧΑΝΙΩΝ 1
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 18