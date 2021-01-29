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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κορωνοϊός: «Στα κόκκινα» η Αττική με 526 κρούσματα - 58 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη

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Στα ύψη βρίσκεται ο αριθμό των κρουσμάτων του κορωνοϊού στην Αττική, όπου και καταγράφηκαν 526 κρούσματα από τα 941 συνολικά.

Μόνο στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκαν 130 κρούσματα ενώ αντίθετα, σε χαμηλά επίπεδα παρέμεινε το ιικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη, καθώς το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 58 κρούσματα.

Αναλυτικά η κατανομή των κρουσμάτων:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 16
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 84
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3
ΑΧΑΪΑΣ 35
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 83
ΔΡΑΜΑΣ 3
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 24
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 78
ΕΒΡΟΥ 8
ΕΥΒΟΙΑΣ 22
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΗΛΕΙΑΣ 10
ΗΜΑΘΙΑΣ 9
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 58
ΘΗΡΑΣ 9
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5
ΚΑΒΑΛΑΣ 2
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 130
ΚΙΛΚΙΣ 5
ΚΟΖΑΝΗ 9
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 13
ΛΑΚΩΝΙΑ 14
ΛΑΡΙΣΑ 16
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18
ΛΕΣΒΟΥ 5
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14
ΜΥΚΟΝΟΥ 4
ΝΗΣΩΝ 1
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 65
ΞΑΝΘΗ 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 61
ΠΕΛΛΑΣ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ 7
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2
ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΣΑΜΟΥ 4
ΣΕΡΡΩΝ 8
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 13
ΧΑΝΙΩΝ 1
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 18

Κορωνοϊός: «Στα κόκκινα» η Αττική με 526 κρούσματα - 58 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη
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