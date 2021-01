Λιανεμπόριο: Ζητούν εφαρμογή του click in shop από Δευτέρα οι έμποροι

Επιστολή του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών στον πρωθυπουργό για άνοιγμα του λιανεμπορίου με click away και click in the shop.

Θέση στο τραπέζι των αποφάσεων διεκδικεί ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος με επιστολή του προέδρου του Σταύρου Καφούνη στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη καταθέτει τις προτάσεις του κλάδου για άνοιγμα των καταστημάτων καθώς κάθε μέρα που περνά με τις εμπορικές επιχειρήσεις κλειστές καθιστά όλο και περισσότερο μη αναστρέψιμη τη δυσχερή θέση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Κι αυτό τη στιγμή που στα καταστήματα εξαιτίας των συνθηκών ήδη στοιβάζεται τεράστιο στοκ εμπορευμάτων ακόμα και από την περσινή περίοδο. Ο κ. Καφούνης σημειώνει με νόημα ότι είναι η τέταρτη φορά που επικοινωνούν με το Μέγαρο Μαξίμου αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση έως τώρα τόσο ως προς τον υπολογισμό της σημασίας του εμπορίου για την ελληνική οικονομία, όσο και ως προς τη δημιουργία διλημμάτων, όπως σχολεία ή λιανεμπόριο. Ζητεί την άμεση επαναλειτουργία των καταστημάτων – από την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου – με τη μέθοδο του click away ώστε να διεκπεραιωθούν οι υφιστάμενες παραγγελίες και το άνοιγμα των καταστημάτων με φυσική παρουσία με προκαθορισμένο ραντεβού (click in shop) από την προσεχή Δευτέρα 18 του μηνός. «Οποια μέτρα και αν ληφθούν δεν μπορούν τελικά να υποκαταστήσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και είμαστε πλέον αναγκασμένοι να τοποθετηθούμε επί θεμάτων που έως τώρα αφήναμε αποκλειστικά στα χέρια των ειδικών, οι οποίοι θεωρητικά θα ελάμβαναν αποφάσεις εξετάζοντας σφαιρικά τα θέματα υγείας, ψυχολογίας αλλά και οικονομίας. Το ζητούμενο λοιπόν, εν μέσω ακραίων συνθηκών λειτουργίας, είναι η ισόρροπη αντιμετώπιση του υγειονομικού κινδύνου με ταυτόχρονη επίτευξη του μέγιστου δυνατού οικονομικού αποτελέσματος» αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Καφούνης. Υπό αυτές τις συνθήκες ο Εμπορικός Σύλλογος διεκδικεί πλέον την ισότιμη συμμετοχή του στο τραπέζι της διαμόρφωσης των προτάσεων, εκτιμώντας ότι με τη συνολική στάση και τις προτάσεις του έχει κερδίσει τον τίτλο του σοβαρού συνομιλητή. Δε διστάζει μάλιστα να προτείνει αυστηρότερη τήρηση των μέτρων στις υπόλοιπες μετακινήσεις αλλά και στα λειτουργούντα καταστήματα – όπως τα σούπερ μάρκετ -, καθώς και την εφαρμογή και γεωγραφικών περιορισμών εφόσον το απαιτήσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αναλυτικά οι προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου είναι: Επαναλειτουργία της αγοράς με «click away» την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, ώστε να εκκινήσει η εκπτωτική περίοδος και να εκτελεστούν οι ήδη ληφθείσες παραγγελίες.

Διεύρυνση λειτουργίας με την μέθοδο «click in shop» από Δευτέρα 18-1-2021, αρχικά με αυστηρή αναλογία πελατών ανά τετραγωνικό μέτρο και διεύρυνση ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Προφανώς με αυστηρή εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας, με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους, χρήση αντισηπτικών στην είσοδο, στο ταμείο και στους χώρους δοκιμών.

Για την ενίσχυση των υγειονομικών προφυλάξεων πρέπει να επιδοτηθεί αμέσως ακόμη και η ετεροχρονισμένη προμήθεια ειδικών μηχανημάτων καθαρισμού και απολύμανσης αέρα, τα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν εντός εκάστου καταστήματος. Όλα τα ανωτέρω – όπως επισημαίνεται στην επιστολή - πρέπει να αφορούν σε όλους τους κλάδους χωρίς εξαιρέσεις (βιβλία, παιγνίδια, εποχιακά κ.λπ.), «οι οποίες δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό και ενεργοποιούν κοινωνικούς αυτοματισμούς. Άλλωστε όλα τα είδη εμπεριέχουν το στοιχείο της εποχικότητας». Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σημειώνει πως εάν οι υγειονομικοί δείκτες επιβαρυνθούν και πριν προχωρήσουμε σε νέο “Lockdown” εις βάρος του λιανεμπορίου, θα πρέπει: Να αυστηροποιηθεί η λειτουργία των supermarkets, εφαρμόζοντας αυστηρότερα υγειονομικά πρωτόκολλα Να επανεξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων. Να εφαρμοσθεί γεωγραφικός περιορισμός για κάθε μορφής αγορά, μειώνοντας άσκοπες μετακινήσεις, που δημιουργούν συγχρωτισμό σε κεντρικά σημεία και ενισχύοντας όλες τις τοπικές αγορές ανεξαρτήτως μεγέθους. Να περιοριστεί η κάθε μορφής μετακίνηση εντός αυστηρά γεωγραφικών ορίων, ειδικά με τη χρήση του sms μετακίνησης “6”. Να ενισχυθεί η επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων Πηγή: ethnos.gr