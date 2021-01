Κορωνοϊός: Πάμε για νέο lockdown τύπου Μαρτίου

Την παναφορά του λιανεμπορίου με click away φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που ορισμένοι επιστήμονες ζητούν lockdown εφάμιλλο με αυτό του περασμένου Μαρτίου.

Η κατάσταση των κρουσμάτων που τείνει να παγιωθεί και θέλει την Αττική να έχει τα μισά περίπου κρούσματα σε ημερήσια διάταξη, προβληματίζει τους επιστήμονες αλλά και την κυβέρνηση, την οποία συνεχίζει να ταλανίζει το δίλημμα Υγεία-Οικονομία, με τους δύο βασικούς πυλώνες της κοινωνίας να ισορροπούν σε τεντωμένο σκοινί. Με τις επιχειρήσεις να ασφυκτιούν, τα σχολεία πλην δημοτικών, νηπιαγωγείων να παραμένουν κλειστά και τις ΜΕΘ να έχουν σταθερά περισσότερους από 350 συμπολίτες μας διασωληνωμένους, η κυβέρνηση αξιολογεί καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα και παίρνει αποφάσεις για το τι ανοίγει και τι παραμένει κλειστό.

Οι επιστήμονες, βλέποντας το ιικό φορτίο της Αττικής να αυξάνεται, εκφράζουν φόβο για τρίτο κύμα της πανδημίας κορωνοϊού. Μάλιστα, αυτό που προκαλεί αρνητική εντύπωση για την Αττική είναι ότι μόνο στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκαν χθες (11/1) 59 κρούσματα κορονοϊού τη στιγμή που σε όλη τη Θεσσαλονίκη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 56 κρούσματα. Αν επιβεβαιωθούν, βέβαια, οι πιο απαισιόδοξοι, το σύστημα υγείας θα πιεστεί και πάλι σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες τόσο και στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Γώγος: Ισως χρειαστεί lockdown τύπου Μαρτίου

Γι αυτό το λόγο, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Χαράλαμπος Γώγος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εισηγηθεί η επιτροπή επιβολή αυστηρότερου lockdown, τύπου Μαρτίου. «Αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει ή έχουμε αύξηση κρουσμάτων, εξετάζεται ακόμα και το σενάριο του απαγορευτικού, του lockdown του Μαρτίου, το οποίο πρέπει να τηρηθεί. Το στοίχημα δεν είναι μόνο να υπάρχει το lockdown, αλλά και να εφαρμόζεται. Γιατί και τώρα είναι αυστηρό, αλλά δεν τηρείται. Στο πρώτο κύμα υπήρχε σοκ και δέος. Τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε ότι προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι ακόμα και τώρα, ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, εξακολουθούν να υπάρχουν αρνητές του κορωνοϊού.

Βάσει σχεδίου, οι επιστήμονες συγκεντρώνουν και μελετούν τα στοιχεία, συνεδριάζουν κάθε Παρασκευή και εισηγούνται στην κυβέρνηση κι εκείνη δια στόματος Νίκου Χαρδαλιά ενημερώνει τους πολίτες πώς θα κινηθεί η επόμενη εβδομάδα, σε ό,τι αφορά στα μέτρα της αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού.

Με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται πως υπάρχει στο πλάνο το άνοιγμα του λιανεμπορίου από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου με το click away, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτραπεί και το click in the shop στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης.

Εξάλλου, οι λοιμωξιολόγοι σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας εξετάζουν το ενδεχόμενο από τις 25/1 να επανέλθουν στις τάξεις οι μαθητές της Γ' Λυκείου, ενώ άγνωστο παραμένει πότε θα επανέλθουν στις τάξεις.

Οι 6 περιοχές που «καίνε»

Την ίδια ώρα παραμένουν σε αυστηρό lockdown 6 περιοχές. Τελευταία προσθήκη στις «κόκκινες» περιοχές, αποτελεί η Βοιωτία καθώς από σήμερα ισχύουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, τα οποία θα διαρκέσουν ως τις 18 Ιανουαρίου. Μετά από έκτακτη σύσκεψη χθες, Δευτέρα στο κέντρο επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά αποφασίστηκαν τα εξής μέτρα:

Απαγόρευση μετακίνησης εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας.

Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών εντός της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εξαιρουμένων των εργαζομένων και οι οποίοι θα μπορούν μόνο να μετακινούνται από την οικία τους προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους.

Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών.

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (λιανεμπορίου κ.λπ.).

Επίσης προβλέπεται:

H λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

H λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

H επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Στερεάς Ελλάδας για την τήρηση του κατ' οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων της ως άνω περιφερειακής ενότητας .

H παραπομπή της αξιολόγησης της επιδημιολογικής κατάστασης της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και η εξέταση των σχετικών δεικτών στην τακτική συνεδρίαση της την Παρασκευή 15/11.

Εκτός της ΠΕ Βοιωτίας, σε καθεστώς αυστηρού lockdown είναι επίσης οι εξής περιοχές:

Δήμοι Δήμους Ασπροπύργου , Ελευσίνας της ΠΕ Αττικής

, της ΠΕ Αττικής Δήμοι Εορδαίας , Κοζάνης και Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης

, και της ΠΕ Κοζάνης ΤΚ Στροφής , Νέδας , Αγιοχωρίου και Ήπιου του Δήμου Αρριαννών της ΠΕ Ροδόπης

, , και του της ΠΕ Ροδόπης Κάλυμνος

Τοπική Κοινότητα Ανθήλης Δήμου Λαμιέων Φθιώτιδας

Φθιώτιδας Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου Φλώρινας

Πηγή: ethnos.gr