Viral έγινε η κυρία που πήγε να αγοράσει παπούτσια διά της μεθόδου click away και μπήκε και στον πειρασμό να τα δοκιμάσει στο πεζοδρόμιο. Διότι εκεί μας... κατάντησαν! Kι αν είναι το μποτάκι αμαρτία, θα βγω να το δοκιμάσω στην πλατεία!

Καλά ήταν προφανές ότι αυτό το καινούργιο σύστημα, που click away δεν το λένε κανονικά, αλλά εμείς Ελληναράδες είμαστε όπως θέλουμε θα το πούμε, δεν θα πολυλειτουργούσε.

Και το είδαμε από την πρώτη μέρα κιόλας. Σου λέει. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα του καταστήματος, βλέπεις το προϊόν που σου αρέσει, κάνεις την παραγγελία, πληρώνεις και περιμένεις μετά την ειδοποίηση για να πας να στηθείς απέξω από το μαγαζί και να το παραλάβεις.

Ναι μεν, αλλά... Κι αν το παπούτσι το μποτάκι που παρήγγειλα με χτυπάει το 37 και θέλω 38; Κι αν το μπλουζάκι που ήθελα τελικά είναι μεγάλο στο medium και είναι καλύτερο το small; Και αν το σουτιέν, να με συμπαθάτε κιόλας αλλά κλεισμένη στην καραντίνα εσώρουχα και πιτζάμες αλλάζω μόνο, είναι μικρό το νούμερο τι να το κάνω, κύριέ μου; Κάνω το click away... try away!

Σε λίγο θα πηγαίνουν για ψώνια με αυτοσχέδιο παραβάν. Όπως μας κρατούσαν οι μανάδες μας την πετσέτα στην παραλία για να βγάλουμε το μαγιό!

Ε ήθελe να είναι σίγουρη η κυρία που έγινε viral και είπε να το δοκιμάσει το παπούτσι μην τρέχει μετά να κάνει αλλαγή και άντε κάνε ξανα παραγγελία και στείλε πάλι sms και μπλέξιμο.

Και τι να κάνει. Κατέβασε και τη μάσκα για να μιλήσει στον καταστηματάρχη, του άπλωσε και το χέρι για να τη βοηθήσει να κρατήσει την ισορροπία της την ώρα που δοκίμαζε και κατά τα άλλα click away για να περιοριστεί η μετάδοση του κορωνοϊού.

Και άντε να δοκίμαζε μόνο νούμερο.. Αν έβλεπε στη βιτρίνα και μια ωραία γοβίτσα (για να τη βάλει που, βέβαια) και ήθελε να την δοκιμάσει κι αυτή; Κι εκείνη την ίσια μπότα, που είναι βολική για το περπάτημα το καθημερινό; Και θα περίμεναν οι άλλοι πίσω μέχρι να αποφασίσει;

«- Σίγουρα μου κάνει αυτό; Κάπως μικρό μου φαίνεται και δεν μπαίνει...»

«- Σου κάνει κυρία μου μια χαρά το βλέπω. Δεν δεχόμαστε και επιστροφές»

Που είναι η εικόνα αυτή για να γελάς και για να κλαις μαζί. Εδώ που έχουμε φτάσει δηλαδή.

Ποιος φταίει, θα μου πείτε... Φταίει η κυρία που έμεινε ξυπόλητη στο πεζοδρόμιο; Φταίει ο καταστηματάρχης που το επέτρεψε; Φταίει η κυβέρνηση που βρήκε το click away; Φταίει η μοίρα και το κακό το ριζικό μας;

Και τι είναι χειρότερο; Αφού πήγε ως εκεί, να μπει στο κατάστημα μόνη της, να δοκιμάσει ένα ρούχο ή παπούτσι και να πάρει το σωστό μέγεθος ή να πάρει σπίτι της το λάθος νούμερο που παρήγγειλε και να ξαναβγεί δεύτερη φορά για να πάει να το αλλάξει;

Θα μου πείτε εδώ άνθρωποι πεθαίνουν κι εμείς ασχολούμαστε με το μποτάκι της κυρίας. Σωστό είναι αυτό. Αλλά είναι η χώρα που ζούμε που μας κάνει έτσι. Αυτή η σουρεαλιστική κατάσταση που δημιουργείται, σαν να είμαστε «αναγκασμένοι» τίποτα να μην κάνουμε με τρόπο νορμάλ, πάντα να βρίσκουμε έναν τρόπο για να διακωμωδούμε τα πάντα.

Από την μια σκέφτομαι τι τραβούν οι υπάλληλοι , από την άλλη η ταλαιπωρία του καταναλωτή και το γεγονός ότι δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τα ψώνια του! Μετά λέω, έστω και έτσι μήπως κινηθεί λίγο η αγορά τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ιδιοκτήτες/επιχειρηματίες των μαγαζιών!

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή. Άκρη δεν βγαίνει. Πάω να πατήσω προσθήκη στο καλάθι και μετά για click away στη Victoria Secret! Εκεί μας έφτασαν!!!