Τέλος και το take away στην Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες

Τι ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Την απαγόρευση και των take away και drive through σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες γνωστοποίησε σήμερα ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την τακτική ενημέρωση, εξειδικεύοντας τα μέτρα που θα ισχύουν σε κόκκινες αλλά και σε γκρι περιοχές του χάρτη υγειονομικής ασφαλείας.

Πλέον στις γκρι περιοχές οι καταναλωτές θα εξυπηρετούνται μόνο με υπηρεσίες delivery, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο κατάστημα για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, για αυτές τις περιοχές ισχύουν τα εξής:

Όσον αφορά στο περιοριστικό μέτρο του ενός επιβάτη πλην του οδηγού σε ΙΧ και ταξί, εννοείται ότι δεν ισχύει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πχ. για ηλικιωμένους, ΑμεΑ, δύο γονείς με άρρωστο παιδί, εφόσον έχουν μαζί τους τα σχετικά αποδεικτικά.

Η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και ακουστικών βαρηκοΐας προβλέπεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Οι υπηρεσίες διανομής πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον εξακολουθούν να λειτουργούν ακόμη.

Οι ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εντάσσονται σε συγκεκριμένους συλλόγους ή ομίλους, μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες, δεν επιτρέπεται το take away, το drive through και η παραλαβή πακέτων. Επιτρέπεται μόνο το delivery.

Πηγή: voria