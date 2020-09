Κορωνοϊός: Επιστρέφει στην ενήμερωση σήμερα ο Σωτήρης Τσιόδρας

Ο Σωτήρης Τσιόδρας αναμένεται να απαντήσει σήμερα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Επιστρέφει σήμερα Τρίτη στην ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον κορωνοϊό ο Σωτήρης Τσιόδρας

Όπως είχε ανακοινωθεί στις 24 Αυγούστου και μετά τα ιδιαίτερα αυξημένα κρούσματα που καταγράφονταν σταθερά τον τελευταίο μήνα, ο διακεκριμένος καθηγητής επανέρχεται στις ενημερώσεις του υπουργείου Υγείας στις οθόνες μας, κάθε Τρίτη και Παρασκευή μαζί με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, ενώ όταν ο κ. Τσιόδρας θα απουσιάζει, θα τον αντικαθιστά ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.

Έτσι και σήμερα, στις 6 το απόγευμα, ο καθηγητής μαζί με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και τον υφυπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, θα είναι παρόντες στην ενημέρωση, όπου και θα απαντήσουν σε ερωτήματα δημοσιογράφων σχετικά με την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας «επιστρατεύθηκε» από την κυβέρνηση, καθώς το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τον Αύγουστο, υπήρξε χαλάρωση των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταγράφονται τριψήφια νέα κρούσματα. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο επιστήμονας με το κύρος του θα πείσει τους πολίτες να μην επαναπαύονται και να τηρούν τα μέτρα προστασίας

Πηγή: https://www.skai.gr/news/ygeia/epistrefei-stin-enimerosi-gia-ton-koronoio-simera-o-sotiris-tsiodras

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram