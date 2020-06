Ρούλα Κορομηλά για την επίθεση με βιτριόλι: «Κανείς δεν ανήκει σε κανέναν»

View this post on Instagram

Κανένας δεν ανήκει σε κανένα. Κανένας δεν είναι ιδιοκτησία κανενός! Αν θέλουμε ως γυναίκες να μας σέβονται και εκτιμάνε άπαντες και ειδικότερα οι άντρες, οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια, ψυχραιμία και λογική απιστίες, ατασθαλίες, χωρισμούς, εμφανίσεις τρίτων προσώπων, διαζύγια και συναφή! Εμμονές, εκδικητικότητα και εγκληματικές ενέργειες δεν μας αρμόζουν! Αυτο με ❤️