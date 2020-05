Ελλάς το μεγαλείο σου: Απίστευτο σκηνικό με κορυφαίο γιατρό που ήθελε να προσφέρει εθελοντικά

Εθελοντικά προσφέρθηκε να βοηθήσει στην περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, ένας κορυφαίος χειρούργος που εργαζεται στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» η διοίκηση όμως του νοσοκομείου αδιαφόρησε προκλητικά για αυτόν.

Μπορεί ο πρωθυπουργός να κάλεσε όλους τους πολίτες να χειροκροτήσουν τους “ήρωες” γιατρούς κατά τις δύσκολες ώρες της πανδημίας, οι διορισμένες διοικήσεις των νοσοκομείων, ωστόσο, αποστρέφουν προσβλητικά την προσοχή τους από τις εκκλήσεις των γιατρών.

Γνωστός παιδοκαρδιοχειρουργός του “Αγία Σοφία” (το μοναδικό δημόσιο παιδιοκαρδιοχειρουργικό κέντρο), προ της αναγκαστικής αργίας επειδή αδικαιολόγητα η διοίκηση του νοσοκομείου αποφάσισε να προχωρήσει σε…ανακαίνιση και να το κλείσει, ζήτησε να προσφέρει υπηρεσίες στο “Ωνάσειο”, ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο νοσοκομείο.

Η διοίκηση του νοσοκομείου που διορίστηκε από τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια τον αγνόησε προκλητικά και προσβλητικά, όπως περιγράφει ο ίδιος με ανάρτησή του.

Συγκλονιστική παρέμβαση γνωστού παιδοκαρδιοχειρουργού που βρήκε κλειστή την πόρτα του υπουργείου Υγείας

Οι πρωτοποριακές τεχνικές του γιατρού του ΕΣΥ με την διεθνή αναγνώριση

Όπως γράφει το virus.com, δύο σημαντικές επιτυχίες κατέγραψε πρόσφατα το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία”, που παρά τις αντιξοότητες εξακολουθεί να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε όλα τα παιδιά στη χώρα.

Η πρώτη περίπτωση αφορά σε κοριτσάκι 2 μηνών και 26 ημερών με σωματικό βάρος 4,55kg, το οποίο έπασχε από ανώμαλη έκφυση της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας από την κύρια πνευμονική αρτηρία (ALCAPA), με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας και καρδιακή ανεπάρκεια.

Πρόκειται για μία πολύ σπάνια συγγενής καρδιοπάθεια (1 βρέφος ανά 30.000-300.000 γεννήσεις ζώντων), στην οποία η αριστερά στεφανιαία αρτηρία που αιματώνει το αριστερό μέρος της καρδιάς εκφύεται από την πνευμονική αρτηρία, με αποτέλεσμα η αριστερή καρδιά να τροφοδοτείται με αίμα που έχει χαμηλή πίεση και λίγο οξυγόνο (φλεβικό αίμα) από τη δεξιά καρδιά.

Έτσι, η παροχή οξυγόνου στο μυοκάρδιο της αριστερής καρδιάς, που είναι η πιο σημαντική γιατί υποστηρίζει τη συστηματική κυκλοφορία, είναι πολύ σοβαρά μειωμένη, με αποτέλεσμα ισχαιμία (έμφραγμα) και δυσλειτουργία της αριστερής καρδιάς (αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια) αμέσως μετά τη γέννηση.

“Η έγκαιρη χειρουργική διόρθωση, πριν η δυσλειτουργία της αριστερής καρδιάς γίνει μη αναστρέψιμη, είναι το κλειδί για την επιβίωση, αφού χωρίς αυτήν το 90% των ασθενών θα πεθάνουν στον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Λόγω της αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας, οι ασθενείς αυτοί μπορεί να χρειαστούν μηχανική υποστήριξη της καρδιάς με μηχανικά μέσα (Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης – ECMO ή Σύστημα Υποστήριξης Κοιλίας – VAD), ακόμα και μέσα στο χειρουργείο” τονίζει ο Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, Χειρουργός Θώρακος-Καρδιάς, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”.

Το βρέφος χειρουργήθηκε στις 25/9/2017. Με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (επέμβαση ανοικτής καρδιάς) έγινε μετεμφύτευση της ανώμαλης αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας από την κύρια πνευμονική αρτηρία στη φυσιολογική της θέση, την αορτή.

Η μικρή ασθενής βγήκε από το χειρουργείο χωρίς να χρειαστεί μηχανική υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας, η οποία είχε εκ των προτέρων εξασφαλισθεί με συσκευή ECMO, η οποία είχε παραγγελθεί και έρθει στο νοσοκομείο ειδικά γι’ αυτή την επέμβαση.

Σύμφωνα με τον κ. Καλαβρουζιώτη, η συγκεκριμένη συσκευή έχει ζητηθεί από χρόνια αλλά δεν έχει ακόμα αγοραστεί από το νοσοκομείο, που διαθέτει το μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο στη χώρα.

Όπως επισημαίνει, η ίδια συσκευή υπάρχει την ίδια στιγμή σε τρία ιδιωτικά Παιδοκαρδιοχειρουργικά Κέντρα (Ωνάσειο, ΜΗΤΕΡΑ, ΙΑΣΩ).

Το βρέφος που είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία, νοσηλεύθηκε για 11 ημέρες στην Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ) του Καρδιολογικού Τμήματος και στις 16/11/2017 πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο σε εξαιρετική κατάσταση.

Επισημαίνεται πως η επέμβαση αυτή είναι η πρώτη επιτυχής του είδους της στο εν λόγω νοσοκομείο.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε νεογνό ηλικίας 20 ημερών με βάρος σώματος 3,5kg, το οποίο έπασχε από σύνδρομο Shone (σοβαρή στένωση ισθμού αορτής, υποπλαστικό αορτικό τόξο, δυσπλαστική και στενωτική μιτροειδής βαλβίδα (με έναν θηλοειδή μυ), υπερβαλβιδική μεμβράνη μιτροειδούς και, επιπλέον, μεγάλο έλλειμμα μεσοκοιλιακού και μεσοκολπικού διαφράγματος.

Πρόκειται για μία σπάνια πολύπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια (0,6% όλων των συγγενών καρδιοπαθειών – η συχνότητα των συγγενών καρδιοπαθειών είναι 08,% στις γεννήσεις ζώντων) που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές στενώσεις στην αριστερή πλευρά της καρδιάς και της συστηματικής κυκλοφορίας, διαφόρου βαθμού.

“Θεωρείται από τις χειρότερες συγγενείς καρδιοπάθειες ως προς την πρόγνωσή της, διότι χρειάζονται πολλές χειρουργικές και άλλες επεμβάσεις και η θνητότητα στις πιο σοβαρές μορφές, όπως στην προκειμένη περίπτωση, είναι μεγάλη” επισημαίνει ο κ. Καλαβρουζιώτης.

Τι συμβαίνει με το Παιδικοκαρδιοχειρουργικό του “Αγία Σοφία”- Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της “Εφημερίδας των Συντακτών

Κλείνει για τρεις μήνες το μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της χώρας στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Στο πλαίσιο ξενοδοχειακής ανάπλασης των χώρων του νοσοκομείου με χορηγία του ΟΠΑΠ, η κρίσιμη αυτή νοσοκομειακή μονάδα της χώρας δεν θα δέχεται νέα περιστατικά και έτσι η λίστα αναμονής χειρουργείου, που αριθμεί ήδη 60 καρδιοπαθή παιδιά, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Η απόφαση για το κλείσιμο του κέντρου από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου έγινε γνωστή πριν από λίγες μέρες, δημιουργώντας αναστάτωση στους γονείς των παιδιών που αναμένουν μήνες για να χειρουργηθούν.

Η ανακαίνιση δεν γίνεται στο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο που βρίσκεται στον 1ο (Αιμοδυναμικό Εργαστήριο) και 2ο όροφο (Εντατική Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα) του νοσοκομείου, αλλά στον 3ο όροφο, ενώ οι αρμόδιοι θεωρούν ότι θα επηρεαστεί η λειτουργία των δομών του 2ου ορόφου.

Επομένως, το κέντρο αναμένεται να κλείσει για δεύτερη φορά μελλοντικά, όταν θα έρθει η ώρα να εκσυγχρονιστούν οι χώροι του, χωρίς να είναι γνωστό ακόμα το πότε.

Είναι απορίας άξιο αφ’ ενός για ποιο λόγο οι εργασίες δεν ξεκίνησαν κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, ώστε να χαθεί ο λιγότερος δυνατός χρόνος, αλλά και γιατί δεν συγχρονίστηκαν οι δύο αναπλάσεις, ώστε να μην κλείσει δύο φορές το μοναδικό αυτό κέντρο στο ΕΣΥ.

Στο «Ωνάσειο»

Κατά το διάστημα αυτό, τα νέα έκτακτα καρδιοχειρουργικά περιστατικά, αλλά και όλα τα περιστατικά της λίστας του Παίδων «Αγία Σοφία» θα αναλάβει το «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» το οποίο από τον Νοέμβριο συμμετέχει στις εφημερίες για παιδοκαρδιοχειρουργικά περιστατικά.

Οπως, όμως, λένε στην «Εφ.Συν.» γονείς -δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους, αλλά βρίσκονται στη διάθεση της εφημερίδας- το «Ωνάσειο», αν και δέχεται ετησίως γενναιόδωρη κρατική χρηματοδότηση, εν τούτοις δυστροπεί στην αποδοχή ανασφάλιστων παιδιών, τα οποία με διάφορους τρόπους αποφεύγει να χειρουργήσει και επαναπροωθεί στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγλαΐα Κυριακού» και «Αγία Σοφία».

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, ακόμα και από τα περιστατικά που χειρουργεί το «Ωνάσειο», κάποια επαναπροωθούνται μετά το χειρουργείο στα παιδιατρικά νοσοκομεία, διότι σε περίπτωση άλλων επιπλοκών το ίδιο δεν διαθέτει τις λοιπές υποστηρικτικές παιδιατρικές ειδικότητες.

Το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο στο «Αγία Σοφία» είναι το μοναδικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, το οποίο λειτουργούσε μέχρι το τέλος του 2011 με σημαντικό έργο, πραγματοποιώντας ετησίως περί τις 180 υψηλού επιπέδου πολύπλοκες παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Ομως αιφνίδια, τον Οκτώβριο του 2011, με αφορμή καταγγελία τού τότε υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου για «καβγάδες των γιατρών πάνω από ναρκωμένα παιδιά», η διοίκηση του νοσοκομείου αποφάσισε το κλείσιμο του κέντρου και την παραπομπή των νοσηλευόμενων και εν αναμονή χειρουργείου καρδιοπαθών παιδιών στο «Ωνάσειο», όπου κάθε χειρουργικό «πακέτο» κόστιζε τότε στα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 20.000 ευρώ, ενώ εκφραζόταν έντονος προβληματισμός για τα ανασφάλιστα παιδιά.

Επειτα από αγώνα και μαχητικές προσπάθειες γονέων των καρδιοπαθών παιδιών, εν τέλει ξεκίνησε η επαναλειτουργία του κέντρου τον Ιούνιο του 2013, όμως μέχρι σήμερα βρίσκεται σε μερική λειτουργία, με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται πλήρως από τις υπηρεσίες του οι μικροί καρδιοπαθείς ασθενείς.

