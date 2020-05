Συναγερμός για τα take away πάρτι - Κίνδυνος να γίνουμε Ιταλία λένε οι ειδικοί

Προβληματισμός επικρατεί στις Αρχές, αλλά και στους επιστήμονες λόγω των take away πάρτι τα οποία εγκυμονούν νέα κρούσματα του κορωνοϊού.

Ποτά εδώ, ποτά εκεί, ποτά και παραπέρα κι ο κίνδυνος μιας ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας ελλοχεύει την ώρα που μερικοί αρνούνται να συμμορφωθούν με τα νέα δεδομένα που έχει φέρει στις ζωές μας ο κορωνοϊός.

Γέμισε ο τόπος από... διψασμένους πότες, που έσπευσαν σε μπαρ που έδιναν... take away ποτά και βάζουν σε κίνδυνο όλη την κοινωνία αγνοώντας τις εκκλήσεις των επιστημόνων.

Οχι, δεν ζούμε στο 1920 (σ.σ.: η εποχή της ποτοαπαγόρευσης στις ΗΠΑ), αλλά στο 2020 όπου η παρασκευή, διακίνηση, εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται στα περισσότερα μέρη του πλανήτη.

Ωστόσο, κάποιοι συμπολίτες μας ένιωσαν προφανώς μεγάλη καταπίεση από τον ενάμιση μήνα εγκλεισμού κι έσπευσαν μαζικά σε μπαρ, πλατείες και όπου αλλού μπορούσαν να συναντηθούν για να... κοινωνικοποιηθούν και να προμηθευτούν αλκοόλ από... έμπειρα χέρια.

Σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα σπεύδει να συνετίσει τους πολίτες που αγνοούν τον κίνδυνο, τονίζοντας ότι κάπως έτσι οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Αμερικανοί άνοιξαν τις... πύλες της κολάσεως. Αν δεν μαζευτεί άμεσα η κατάσταση, κινδυνεύουμε να... εκτροχιαστούμε και να ζήσουμε δύσκολες μέρες.

Στο Open TV μίλησε κι ο λοιμωξιολόγος Νίκος Σύψας κάνοντας έκκληση γιατί «Ιταλία και Ισπανία ξύπνησαν σε μία μέρα σε μια κόλαση». Το R0 θα φτάσει σε 1,5 - 2 - 2,5 σε χρόνο ρεκόρ. Δεν θέλει καιρό, μέρες θέλει.

Είναι τρομερά επικίνδυνο αυτό που γίνεται. Μπορεί να ξεκινήσουμε μια μέρα και να δούμε τα κρούσματα να πολλαπλασιάζονται, καθώς και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι διασωληνώσεις.

Αυτό θα γίνει άμεσα και δεν θα έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε. Οι επιδημίες αυτές είναι αμείλικτες. Κανένας εφησυχασμός» ξεκαθάρισε σε δραματικό τόνο ο καθηγητής.

Μετά τα ποτάδικα του Βόλου που εξόργισαν χθες τον Χαρδαλιά ήρθαν να προστεθούν οι ουρές σε γνωστό μπαρ της Κηφισιάς, οι τρεις ιδιοκτήτες μπαρ που πέρασαν τη νύχτα στο τμήμα της Λάρισας και το υπαίθριο πάρτι στην πλατεία Αγίου Ιωάννου στην Αγία Παρασκευή.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε κι ο καθηγητής παθολογίας Χαράλαμπος Γώγος, ο οποίος σχολιάζοντας τις εικόνες από το υπαίθριο πάρτι στην Αγία Παρασκευή, τόνισε: «Φανταστείτε να ανοίξουν και τα μαγαζιά».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής εξήγησε ότι στην φάση που βρισκόμαστε στόχος ήταν να δοθεί προσοχή στο μετρό, στα λεωφορεία και τα μέσα μεταφοράς «και τελικά προκύψανε πολλοί άλλοι πυρήνες χειρότεροι».

«Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω κατάλαβε ότι τελείωσε το θέμα, έχουμε μηδέν κρούσματα δεν έχουμε καμία προοπτική για νέα κρούσματα και φέρεται όπως φερόταν πίσω από την επιδημία. Πραγματικά ανησύχησα», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Στην Κηφισιά λοιπόν ένα από τα γνωστά μπαρ της περιοχής, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις πολιτείας κι επιστημόνων προσέφερε take away ποτά. Μάλιστα, διαφήμισε και τα take away κοκτέιλ του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί ήταν κι αυτοί που έσπευσαν να προμηθευτούν ποτό, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για ουρές πολλών ατόμων που περίμεναν ακόμα και για 20-30 λεπτά για να πάρουν ένα ποτό.

Οι ίδιοι μάλιστα, ανάρτησαν σχετικές φωτογραφίες στο Instagram και το facebook κι έγινε... σούσουρο.

Στη Λάρισα τουλάχιστον τρεις καταστηματάρχες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, καθώς σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, τουλάχιστον τρία καταστήματα σε κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης παρά τις αυστηρές συστάσεις για την αποφυγή συνωστισμού, λειτούργησαν ως take away μπαρ, «μαγνητίζοντας» δεκάδες... διψασμένους Θεσσαλούς με τις Aρχές να προχωρούν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το onlarissa στο κρατητήριο οδηγήθηκαν ένας ιδιοκτήτης κάβας που λειτουργεί κοντά στο ποτάμι, αλλά και οι καταστηματάρχες δύο πολυσύχναστων καφέ μπαρ – η μία είναι και «αλυσίδα» καταστημάτων.

Η ανησυχία των Αρχών είναι μεγάλη, καθώς από... αλλού το περίμεναν κι από αλλού τους προέκυψε. Ενώ πάρθηκαν μέτρα για καταστήματα και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προέκυψαν οι «πολυμήχανοι» Ελληνες που θέτουν σε κίνδυνο όσα πέτυχε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών το τελευταίο διάστημα.

Ετσι λοιπόν, αν συνεχιστούν ανάλογες συμπεριφορές θα πέσει ξανά στο τραπέζι το lock down, ενώ δεδομένο θεωρείται ότι θα ενταθούν πλέον οι αστυνομικοί έλεγχοι στις πιθανές «εστίες» συνωστισμού.

