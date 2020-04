Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη γυρίζει την Αθήνα και τραγουδάει πάνω σε ένα φορτηγό (pic&vids)

View this post on Instagram

Μόλις ξεκινήσαμε! Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με ένα φορτηγό τραγούδια τριγυρνάει στους δρόμους της Αθήνας. Ανοίξτε τα παράθυρα! Μένουμε σπίτι αλλά παραμένουμε αισιόδοξοι!