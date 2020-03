Κορωνοϊός: Κλείνει το πάρκο «Σταύρος Νιάρχος»

Κλείνει οριστικά από την Κυριακή το πάρκο «Σταύρος Νιάρχος». Σύμφωνα με τη διοίκηση, αναστέλλονται όλες οι δραστηριότητες τόσο στο πάρκο όσο και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΚΠΙΝΣ.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην ελληνική κοινωνία. Υπενθυμίζεται ότι από το Σάββατο έχει ανακοινωθεί με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι κλείνουν όλες οι οργανωμένες παραλίες και τα χιονοδρομικά κέντρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ιδρύματος, όπως αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα στο Facebook: «Στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου Υγείας, κλείνει σήμερα το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ».

Η ανακοίνωση έχει γραφτεί και στα αγγλικά και είναι η εξής: «Following the measures taken by the Ministry of Health, the Stavros Niarchos Park and all the athletic and gymnastic facilities of the SNFCC will remain closed to the public today».

Πηγή: ethnos.gr