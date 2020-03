Πόπη Τσαπανίδου για κορωνοϊό: «Μη φοβάστε, δείτε το σαν μια ευκαιρία»

View this post on Instagram

Μη φοβάστε. Δείτε το σαν μια ευκαιρια να επαναπροσδιορίσουμε τους εαυτούς μας. Να μάθουμε να εργαζόμαστε διαφορετικά! Online. Από όπου κι αν είμαστε. Να διασκεδάζουμε σε πιο ελεγχόμενες καταστάσεις. Στο σπίτι. Με ένα ωραίο βιβλίο, μια ταινία, ένα παιγνίδι με την οικογένεια. Να καταναλώνουμε όσα ακριβώς χρειαζόμαστε. Να μένουμε ήσυχοι. Όσο μπορούμε σε ακινησία και σύνδεση με το είναι μας. Να γιορτάζουμε κάθε αναπνοή. Είναι σπουδαία ευκαιρία να εκτιμήσουμε όσα έχουμε. Αλλά ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ Ο φόβος προκαλεί άγχος και το άγχος διαλυει το ανοσοποιητικο. Και χωρίς ανοσοποιητικο δεν υπάρχει αντίσταση στις ιώσεις. Επιλέξτε καθαρές τροφές Αποφύγετε ζάχαρες και junk food Τρέξτε λίγο. Κινηθείτε! Βγείτε βόλτα στα πάρκο, στη θάλασσα, στο δάσος. Αποφύγετε τα μέρη που συνωστίζετε πλήθος. Πάρτε καμιά πολυβιταμίνη ή καταναλώστε φρούτα εποχής. ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ! Όλα από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν. Δείτε πως μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας στο μέλλον καλύτερη και πιο ουσιαστική. Γιατί αλλάζουμε κεφάλαιο. Κι αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κι αν το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω... σκέψου τι μπορείς να κάνεις αν το ποτάμι είναι άδειο...