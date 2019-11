Ο Ηλίας Ψινάκης… βρίζει τον Χάρη Βαρθακούρη μέσα στο αεροπλάνο (vid)

View this post on Instagram

Το βίντεο είναι ακατάλληλο για ανήλικους και περιέχει τοποθέτηση μπινελικίων! Θυμίζω σε όσους το ξέρουν και ενημερώνω όσους δεν.. (αν και είναι εύκολο να το υποθέσει κανείς) ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου το να βλέπω τραγουδιστές και ηθοποιούς, ήταν ρουτίνα & καθημερινότητα. Άτομα για τα οποία ο κόσμος ένιωθε και νιώθει δέος, για μένα ήταν «κοινοί θνητοί» που η μεγάλη πλειοψηφία τους με ήξερε πριν ακόμα κάνω τα πρώτα μου βήματα. Ενα από τα ΠΙΟ αγαπημένα μου πρόσωπα, που έμπαινε σχεδόν σε καθημερινή βάση στο σπίτι μου από τότε που ήμουν (προ)εφηβος, είναι ο Ηλίας. Όλα αυτά προ τηλεοπτικής περσόνας, προ πολιτικής, προ μανατζεριλικίων με Σάκη. Όχι ότι δεν κουβαλούσε τρέλα, αλίμονο, αυτή δεν δαμάζεται, ωστόσο ήταν «Ψινάκης light», σε σχέση με αυτόν που ξέρετε. Οπως έχω γράψει και σε προηγούμενη ανάρτησή μου, όταν ανέβασα φωτογραφία του πατέρα μου με τον Ηλία, του χρωστάω, μεταξύ άλλων, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της εφηβικής ζωής μου διότι ο Ηλίας ήταν αυτός που σχεδόν επέβαλε στους γονείς μου να με βγάλουν από το «παιδικό» μου δωμάτιο και να μου παραχωρήσουν ένα μικρό διαμέρισμα που εφάπτετο με το κυρίως σπίτι, ουσιαστικά βοηθώντας με να ανεξαρτητοποιηθώ και να εχω την ησυχία μου, να μπορώ να ακούω τη μουσική μου, να φερνω φίλους (και φίλες), να γράφω τα τραγούδια μου & να παίζω τα πιάνα μου, χωρις να ενοχλώ και, κυρίως, χωρίς να με ενοχλεί, κανένας! Ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή μου αυτό και χωρίς τον Ηλία δεν θα είχε συμβεί. Που θέλω να καταλήξω; Ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί (και δικαιούται) να με βρίζει και να με αποκαλεί ΟΠΩΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ 😜🤘🏻 Άλλωστε δεν τα εννοεί 🥰😇🤔 Εκτός αυτού, το τελευταίο διάστημα, έχετε ακούσει κι από μένα, έστω κι αν τα καλύπτουν ΜΠΙΠ, τα ίδια και χειρότερα... Με όποιο δάσκαλο καθίσεις τελικά... 😉 Υγ. Έτυχε να πεταμε παρέα για Κύπρο και οι θέσεις μας, συμπτωματικά, ήταν όπως τις βλέπετε!