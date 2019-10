Στο νοσοκομείο η παρουσιάστρια Πόπη Χατζηδημητρίου (pics)

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η γνωστή παρουσιάστρια Πόπη Χατζηδημητρίου, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτηση της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Με μία ανάρτησή της στο Facebook η παρουσιάστρια Πόπη Χατζηδημητρίου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς τους φίλους ότι ο λόγος που απουσίαζε από τις ραδιοφωνικές της εκπομπές ήταν η εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Η Πόπη Χατζηδημητρίου ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το λόγο που βρίσκεται εκεί.

Δείτε την πρώτη της ανάρτηση χθες.

Αγαπημενοι μου ΟΛΑ ΚΑΛΑ!!!! απλά το κάψαμε λιγο το κορμι... Gepostet von Popi Hatzidimitriou page. am Dienstag, 1. Oktober 2019

Σήμερα ανέβασε μια νέα φωτογραφία όπου λέει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Ο εσωτερικός μου ο ξυπνητήρης χτύπησε για εκπομπή, αλλά...δεν εχω καταφέρει ακόμα να τους το σκάσω!

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Αγαπημένοι μου, όλα καλά. Απλά το κάψαμε λίγο το κορμί πατριώτη. Να με προσέχω, δεν είμαι ο Σούπερμαν. Ευχαριστώ όλους εδώ για την εξαιρετική φροντίδα και τη ζεστασιά τους! Σόρρυ στους αγαπημένους μου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ93.2 και του REAL που τους κοψοχόλιασα προχθές!Και όλους εσάς για το ενδιαφέρον και την αγάπη παρεάρα μου!!! Υ.Γ δεν είναι ουδόλως τυχαίο ότι ταίριαξε με τα μάτια μου το τσαγαλί το πρασινάκι.. όλα καλά σου λέω!».

Καλημερα!!!!! μεγάλη τρυφερη μου υπερθετικοενεργειακή παρέα!

Σας ευχαριστω με οοολη μου την καρδια σού λεωωωω!!!!

Ο εσωτερικος μου ο ξυπνητήρης χτύπησε για εκπομπη, αλλά...δεν εχω καταφέρει ακόμα να τους το σκασω!

Αληθεια αγαπημενα μου,πιστευετε ότι μπορούν οι έρωτες να αφήσουν σημάδια στην καρδιά;

Και αν αφήνουν τι σχήμα λέτε νάχουν;

Ξυραφένιες γραμμές,γουβίτσες,θαυμαστικά,ερωτηματικά,άνω τελείες;

"Π+Χ love for ever"απο χαραγμένα αρχικά που ξεχάστηκαν σε δέντρα;

Ε.. λοιπόν σε λίγο εγω θα δω κ θα σας πω!

Χάιτεχνόλοτζι διαστημικό σκανάρισμα από τους καρδιοσάιεντιστς για την καρδούλα την τσιγγάνα σήμερα εδώ.

Και μάλιστα με ολίγη μέθη.

Μεθυσμενάκι.. ωραία ζάλη.. θα δω σε οθόνη τούς έρωτες μου σινεμα.

Με χρώματα ζεστά γουορχολικά..σπουδαία φάση!

Ρουφιανίτσα τεχνολογία ότι κι αν δεις,εχεμύθεια please με τα καρδιοχτύπια μου!..με τα love for ever μου σου λεω..❤

Σας αγαπάω.

Καλημέεεεερες».

Πηγή: newsbeast.gr