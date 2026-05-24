Προβληματισμός από το τουρκικό ενεργειακό παιχνίδι: Πώς επηρεάζονται Ελλάδα και Κύπρος

Πολύ δυναμικά επιχειρεί να επάνελθει στο ενεργειακό παιχνίδι η Τουρκία, την στιγμή που η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι πλέον πρωταγωνιστεί στην περιοχή με τις τελευταίες ενεργειακές συμφωνίες.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ανακοίνωσε ότι η BOTAŞ (η κρατική εταιρεία αγωγών φυσικού αερίου) έχει ξεκινήσει τις τεχνικές και τις μελέτες σκοπιμότητας για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος στην Κύπρο.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ έκανε σημαντικές δηλώσεις για τρέχοντα ζητήματα κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε ειδησεογραφικό κανάλι. Κοινοποιώντας στρατηγικά βήματα για την ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας στην παγκόσμια και περιφερειακή ενεργειακή αρχιτεκτονική, παρείχε λεπτομέρειες για πολλά κρίσιμα έργα, που κυμαίνονται από σχέδια αγωγών προς τα κατεχόμενα (Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου την αποκαλούν οι Τούρκοι) και νέους διαδρόμους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που εκτείνονται προς την Ευρώπη, έως στόχους εγχώριας παραγωγής και γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

«Ο αγωγός TANAP και ο νότιος ηλεκτρικός διάδρομος»

Ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί ένα σημαντικό στάδιο στο έργο της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εκτελείται από κοινού με την Τουρκία, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Βουλγαρία και πρόσθεσε τα εξής:

«Το έργο της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της μεταφοράς και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο ξεκινήσαμε με την Τουρκία, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Βουλγαρία, και το οποίο έχει πλέον φτάσει σε ένα σημαντικό στάδιο, είναι πραγματικά ένα έργο τέτοιου μεγέθους που μπορούμε να το ονομάσουμε «TANAP ηλεκτρικής ενέργειας» ή «Νότιο Διάδρομο Ηλεκτρικής Ενέργειας». Υπάρχουν και άλλες χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν στο έργο, ειδικά από την Ευρώπη. Επί του παρόντος, πρόκειται για ένα έργο που σχετίζεται με τη μεταφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Γεωργίας στην Τουρκία, και από την Τουρκία στη Βουλγαρία, και από εκεί στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα της συνάντησης που μόλις ολοκληρώσαμε, αποφασίσαμε από κοινού να διεξάγουμε μια μελέτη σκοπιμότητας. Ας ελπίσουμε ότι θα μετατραπεί σε διακυβερνητική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, ίσως μια συμφωνία που θα υπογράψουν οι αρχηγοί των κρατών μας. Ως εκ τούτου, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος εδώ»

Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε επίσης ότι οι διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει να αυξηθούν και κατέληξε στα εξής:

«Αυτό θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε τον όγκο και οι άφθονοι πόροι θα φέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τη σαουδαραβική κυβέρνηση για τη δημιουργία μιας τεράστιας διασύνδεσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας μέσω Ιορδανίας και Συρίας. Είμαστε επίσης σε συζητήσεις με το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τη Βουλγαρία σχετικά με τρία έργα διασύνδεσης. Ως εκ τούτου, η Τουρκία είναι έτοιμη και πρόθυμη να λάβει μέτρα και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση όλων αυτών των έργων. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η ισχυρή ηγεσία, η πολιτική βούληση και η αποφασιστικότητα. Χωρίς αυτά, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε υλοποιήσει αυτό το έργο του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και άλλα έργα. Ως εκ τούτου, η Τουρκία βλέπει την ενέργεια ως εργαλείο για την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Νέος αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Ιταλίας

Τονίζοντας τη στρατηγική διάσταση της νέας συνεργασίας της BOTAŞ με την ιταλική ενεργειακή εταιρεία Edison, ο Τούρκος υπουργός πρόσθεσε τα εξής:

«Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα τμήμα για το εμπόριο LNG και φυσικού αερίου, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα επιτεύχθηκε επίσης μια συμφωνία εργασίας για έναν νέο αγωγό φυσικού αερίου που θα ξεκινήσει από την Τουρκία, θα καταλήξει στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ιταλία. Δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Αυτή είναι μια από τις σημαντικές εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουμε στον κόσμο, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου και κρίσης.»

Ο αγωγός που θα φτάσει στα κατεχόμενα

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ της Τουρκίας, εξηγώντας ότι εκτελούν δύο μεγάλα έργα για την ουσιαστική επίλυση του χρόνιου προβλήματος ενεργειακής ασφάλειας και εφοδιασμού της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», όπως την αποκαλούν οι Τούρκοι, περιέγραψε τις παραμέτρους του αγωγού φυσικού αερίου που θα φτάσει στο νησί με τα ακόλουθα λόγια:

«Το νησί απέχει 70-80 χιλιόμετρα από εμάς και, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή παράγεται ηλεκτρική ενέργεια εκεί με χρήση ορυκτών καυσίμων. Δεν πρέπει να αγνοούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού. Μπορεί επίσης να υπάρχουν περιστασιακά προβλήματα με την ασφάλεια του εφοδιασμού, επειδή οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού συνεχίζουν να αυξάνονται. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, έχουμε αναπτύξει δύο έργα. Το ένα είναι η τροφοδοσία του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια. Το άλλο είναι στην πραγματικότητα ένα πιο στρατηγικό και μεγαλύτερο έργο: η μεταφορά φυσικού αερίου στο νησί. Όταν εξετάζουμε την ΤΔΒΚ και την Τουρκία, υπάρχει ανάγκη για έναν αγωγό φυσικού αερίου 97 χιλιομέτρων μεταξύ τους, τον οποίο οραματιζόμαστε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να φτάσουμε στο νησί με έναν αγωγό που ξεκινά από την Αλάνια»

Πρόσθεσε ότι οι πιθανές νέες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στη Μεσόγειο θα μπορούσαν επίσης να μεταφερθούν στις τουρκικές και ευρωπαϊκές αγορές μέσω των υποδομών της ΤΔΒΚ στο μέλλον. Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε επίσης ότι οι μηχανολογικές μελέτες για το έργο έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν φέτος και ο αγωγός έχει επίσημα προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2028.

Πηγή: newsbomb.gr