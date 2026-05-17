Άδειασε τους Τούρκους ο Τασούλας...

Αυτό μάλλον δεν το περίμεναν, έτσι;

O Τασούλας κόβει… μαχαίρι τα σχέδια της Τουρκίας στο Αιγαίο, λέγοντας αυτό που όλοι οι Έλληνες πιστεύουν. Δείτε στο instanews.gr το πλήρες ρεπορτάζ