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Άδειασε τους Τούρκους ο Τασούλας...

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Αυτό μάλλον δεν το περίμεναν, έτσι;

O Τασούλας κόβει… μαχαίρι τα σχέδια της Τουρκίας στο Αιγαίο, λέγοντας αυτό που όλοι οι Έλληνες πιστεύουν. 

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Άδειασε τους Τούρκους ο Τασούλας...