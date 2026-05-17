Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Άδειασε τους Τούρκους ο Τασούλας... 17-05-2026 21:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Αυτό μάλλον δεν το περίμεναν, έτσι; O Τασούλας κόβει… μαχαίρι τα σχέδια της Τουρκίας στο Αιγαίο, λέγοντας αυτό που όλοι οι Έλληνες πιστεύουν. Δείτε στο instanews.gr το πλήρες ρεπορτάζ Με πρωταγωνιστή-μύθο: Το Netflix κάνει all in με την ταινία που σε λίγο θα βλέπουν όλοι menshouse.gr «Θα μου άρεσε να σου ρίξει και άλλο βιτριόλι – Καλά σου έκανε»: Το μήνυμα μίσους στην Ιωάννα Παλιοσπύρου dailymedia.gr Ο Μάγερ, ο Κάιρινεν και το νέο πρόσωπο της ΑΕΚ menshouse.gr H Οδύσσεια του Νόλαν και ο Τσίπρας: Μεταγραφή στην ΕΛ.Α.Σ. με επικό βίντεο instanews.gr 3 επιλογές, όλες καταπληκτικές: Το καλύτερο νέο σουβλάκι της Αθήνας δίνει ξανά αξία σε αυτά που πρέπει menshouse.gr Μάιρα Καρλή: Η νέα σέξι δικηγόρος του Deal θα αφήσει άφωνο ακόμα και τον Θαναηλάκη dailymedia.gr Αξίζει ο Στάγκε μία προσφορά άνω των 8,5 εκατομμυρίων από τον Παναθηναϊκό; menshouse.gr Πηγαίνει στη ΔΕΘ για τη μεγάλη νίκη: Το σχέδιο του Ανδρουλάκη και το «τυράκι» που θα τον απογειώσει instanews.gr Άδειασε τους Τούρκους ο Τασούλας... SHARE