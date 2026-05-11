Ψάχνουν στο... διάστημα την προέλευση του θαλάσσιου drone που βρέθηκε στη Λευκάδα

Ακολουθώντας το... παράδειγμα Τραμπ, που αναζητά πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν από τη Space Force στο διάστημα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ερευνούν εκτός Γης την προέλευση, την κατασκευή και τον χειρισμό ενός θαλάσσιου drone, το οποίο βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται προφανώς για μη επανδρωμένο σκάφος ουκρανικής τεχνολογίας, τα υλικά κατασκευής του είναι διπλής χρήσης, δηλαδή διατίθενται και εμπορικά.

Η δορυφορική τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την πλοήγησή του είναι πολιτικά προσβάσιμη, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ταυτοποίησή του.

Συγκεκριμένα, τόσο το δορυφορικό κάτοπτρο όσο και το router που επέτρεπαν την επικοινωνία του drone με τον χειριστή έχουν μοναδικούς σειριακούς αριθμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εντοπιστεί από τις ελληνικές Αρχές.

Αυτό σημαίνει ότι οι Αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους μοναδικούς σειριακούς αριθμούς για να αποκτήσουν αρμοδίως το ιστορικό του drone και να εντοπίσουν τον χειριστή, καθώς η μοναδικότητα του αριθμού επιτρέπει απόλυτη ταυτοποίηση.

Δένδιας: Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ερωτηθείς για το περιστατικό, δήλωσε ότι "ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει", σημειώνοντας ότι το σκάφος έχει ήδη μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα, αφού πρώτα απενεργοποιήθηκαν τα εκρηκτικά που μετέφερε.

Από την πρώτη στιγμή, στρατιωτικές πηγές είχαν χαρακτηρίσει σοβαρό το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα drones έχουν αποθηκευμένες στη μνήμη τους τις θέσεις απόκρυψής τους. Έτσι, ακόμη και αν χαθεί η δορυφορική σύνδεση, μπορούν να παραμένουν στα προκαθορισμένα σημεία, αθέατα αλλά ενεργά επιχειρησιακά, φέρνοντας μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών.

Γκίκας: Ανοιχτή η πιθανότητα αλλαγής των μέτρων ασφαλείας

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε στο Ertnews ότι "είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση", προσθέτοντας πως οι ελληνικές αρχές διερευνούν την προέλευση του drone, πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και ποιος ήταν ο σκοπός της αποστολής του.

Για τα πιθανά κίνητρα, ο κ. Γκίκας απάντησε ότι "σενάρια υπάρχουν. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι, ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου και έχουν υπάρξει πρόσφατες επιθέσεις, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια τέτοια drones με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ρωσικά πλοία" σημείωσε ο κ. Γκίκας, ο οποίος άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των μέτρων, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. "Εάν δούμε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να επαναληφθεί, τότε αλλάζουν τα μέτρα ασφαλείας και ανεβαίνουν τα επίπεδα επιτήρησης".

Πηγή: thetoc.gr