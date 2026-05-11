Χανταϊός: Απομονωμένος σε ειδικό θάλαμο στο Αττικόν ο 70χρονος από το κρουαζιερόπλοιο (vid)

Αν και ο χανταϊός δεν μεταδίδεται με ευκολία όπως ο κορονοϊός, η ενημέρωση από τον ΠΟΥ αναφέρει ότι στο κρουαζιερόπλοιο εντοπίστηκε το στέλεχος των «Άνδεων», που αποτελεί το μοναδικό γνωστό στέλεχος χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Με αυστηρότητα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας στο νοσοκομείο Αττικόν όπου μεταφέρθηκε ο 70χρονος ομογενής που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο κατεγράφησαν τα περιστατικά χανταϊού.

Γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου ανέλαβαν την περίθαλψη του 70χρονου ο οποίος παραμένει ασυμπτωματικός. Μεταφέρθηκε πάντως στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης που υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Οι υγειονομικοί του νοσοκομείου που φροντίζουν τον 70χρονο, φορούν ειδικές στολές, μάσκες και γάντια ώστε να περιορίσουν την πιθανότητα μετάδοσης του ιού.Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η μετάδοση σχετίζεται κυρίως με πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή, όπως μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, συντρόφων ή υγειονομικών που φροντίζουν ασθενείς.

Οι ελληνικές υγειονομικές αρχές όπως και ο ΕΟΔΥ σημειώνουν πάντως ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αφού η μετάδοση δεν είναι εύκολη όπως στην πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού.

Η μετάδοση και τα συμπτώματα

Η μετάδοση του χανταϊού γίνεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίοι, ή με τα ούρα, το σάλιο και τα περιττώματά τους. Συχνά, ο ιός μεταφέρεται στον αέρα κατά τον καθαρισμό κλειστών ή μολυσμένων χώρων και εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της αναπνοής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση μπορεί να προκύψει και από επαφή με μολυσμένες επιφάνειες.

Το στέλεχος των Άνδεων, που εντοπίζεται κυρίως στην Αργεντινή και τη Χιλή, αποτελεί μέχρι σήμερα το μοναδικό γνωστό στέλεχος χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει κυρίως ύστερα από στενή και παρατεταμένη επαφή.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως από μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό και αρχικά μπορεί να μοιάζουν με εκείνα μιας γρίπης.

Οι ασθενείς εμφανίζουν:

πυρετό,

έντονους μυϊκούς πόνους,

κόπωση,

πονοκέφαλο,

αλλά και γαστρεντερικά προβλήματα, όπως ναυτία ή εμετούς.

Πηγή: ethnos.gr