Χανταϊός: Επαναπατρίστηκε ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου – Διακομίστηκε στο «Αττικόν»

Σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius.

Στην Ελλάδα έφτασε λίγο πριν τις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/5) ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius όπου σημειώθηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο Έλληνας πολίτης αρχικά μεταφέρθηκε με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-27 πολεμικής αεροπορίας έφτασε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, τον συνόδευσαν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Κατόπιν, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και τέθηκε για προληπτικούς λόγους, σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο Έλληνας πολίτης είναι απολύτως καλά στην υγεία του.

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα.

Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά», έγραψε χαρακτηριστά στο Χ ο υπουργός Υγείας.

Πηγή: newsbomb.gr