Αλεξάνδρας: Οδηγός μπήκε και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα

Η κάμερα της ΕΡΤ κατέγραψε ένα ΙΧ αυτοκίνητο να έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα από την Πατησίων προς την Κηφισιάς.
Όταν ο οδηγός του οχήματος αντιλαμβάνεται το λάθος, κάνει όπισθεν και στη συνέχεια κατευθύνεται στο σωστό ρεύμα κυκλοφορίας, όπως φαίνεται στο βίντεο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ο οδηγός φαίνεται πως ερχόταν από κέντρο και έστριψε αριστερά στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, κάτι το οποίο απαγορεύεται και στη συνέχεια εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.
Πηγή: newsbomb.gr