ΣΥΡΙΖΑ: Το κυριακάτικο μήνυμα του Μητσοτάκη θυμίζει πρόχειρο excel υπουργείων

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ως “πρόχειρο excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων” χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές για ζητήματα, που όπως λέει, απουσιάζουν από την ανάρτηση, όπως οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάδων, η ακρίβεια αλλά και το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη μοιάζει πλέον με πρόχειρο excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων.

Από το σημερινό απουσιάζουν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το δημόσιο λόγο.

Αναφέρεται και σωστά στις μητέρες. Ποιες είναι οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάδων; Ποιες είναι οι πολιτικές για την οικογένεια – τη συνοχή και το δημογραφικό; Μια αξιολόγηση της τελευταίας οκταετίας δείχνει ότι κάνουμε βήματα με ταχύτητα προς τα πίσω και αυτό το δείχνουν όλοι οι δείκτες.

Ποιο είναι το σχέδιο για την άμβλυνση των συνεπειών της ακρίβειας που καλπάζει και συρρικνώνει το διαθέσιμο εισόδημα; Γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι κατά 50% πιο φουσκωμένος σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που επίσης αντιμετωπίζουν τις ίδιες εξωγενείς κρίσεις, αλλά προφανώς δεν έχουν τις ίδιες εσωτερικές αντιφάσεις και στρεβλώσεις όπως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια;

Χθες από τη Θεσσαλονίκη, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα δεν αφιέρωσε ούτε δυο γραμμές για να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με το θαλάσσιο drone. Τι έχει γίνει και πότε θα το μάθουμε; Πώς είναι δυνατόν μια αυτοπροωθούμενη βόμβα να κάνει βόλτες, ενεργοποιημένη με εκρηκτικά, στις ελληνικές ακτές και οι αρχές να μην έχουν πάρει χαμπάρι; Και να παριστάνει τον ανήξερο και να ψεύδεται με χαμόγελα ο κ. Δένδιας, ενώ το drone βρέθηκε εντός των χωρικών υδάτων; Η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός δεν ξέρουν τι γίνεται στη χώρα. Το ακρωτήριο Δουκάτο δεν είναι απλά εντός θαλάσσιων συνόρων, αλλά στο έδαφος της Λευκάδας. Υπάρχει σοβαρό θέμα εθνικής ασφάλειας και ανεπάρκειας της κυβέρνησης.

Πάει πολύ να πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης για το νόμο του ΥΠΕΝ, όταν άφησε την Ελλάδα 7 χρόνια χωρίς αποθήκευση ενέργειας και πετάμε στα σκουπίδια φτηνό πράσινο ρεύμα που θα έφτανε για ανάγκες 800.000 νοικοκυριών για 1 χρόνο. Και είναι για να ντρέπεται κανείς και όχι για να πανηγυρίζει, ότι στο νόμο που πέρασαν αυτή τη βδομάδα αποφάσισαν την αύξηση 20% της δόμησης στις περιοχές Natura 2000, την περιβαλλοντική κληρονομιά και ταυτότητα της Ελλάδας. Επίσης, οφείλει και συγνώμη γιατί έχει καταρρεύσει ο σιδηρόδρομος και έχει αποκοπεί η Βόρεια Ελλάδα. Για το ό,τι δεν είχε τρένο ή Φλώρινα και δεν έχει η ακριτική Θράκη φταίει αυτός.

Χωρίς σχόλιο έμειναν και τα δημοσιεύματα για τις νέες εξελίξεις σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φαίνεται ότι ετοιμάζει την 4η στη σειρά σχετική δικογραφία. Με αναφορά στη διετία 2021-2023. Θα σχολιάσουν οι «αρμόδιοι» ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιτίθεται στη Δημοκρατία και ότι, όπως επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το θεσμό στην Ελλάδα, μπορούμε και να τον απορρίψουμε κατά τα πρότυπα του Όρμπαν;

Τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό. Δεν σχολίασε τίποτα για τη συνέντευξη Δημητριάδη στη Realnews. Ο άνθρωπος που συνδέθηκε πολιτικά με το μεγαλύτερο θεσμικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης εμφανίζεται, όχι ως πρόσωπο που οφείλει εξηγήσεις, αλλά ως ήρωας που «τα πήρε όλα πάνω του». Σε οποιαδήποτε άλλο κράτος, για το σκάνδαλο των υποκλοπών θα είχε υπάρξει θεσμική λογοδοσία.

Πηγή: news247.gr