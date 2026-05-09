Σία Κοσιώνη: Οι λόγοι που οδήγησαν στην αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ (vid)

Αποκαλύψεις για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση στον ΣΚΑΪ, καθώς η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε οριστικά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, κλείνοντας έναν κύκλο δύο δεκαετιών στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που συνέδεσε το όνομά της με τις σημαντικότερες ειδησεογραφικές στιγμές των τελευταίων ετών, εμφανίστηκε συγκινημένη στο τελευταίο της δελτίο.

Η Ναταλία Ανδρικοπούλου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ανέφερε τους λόγους που οδήγησαν το «διαζύγιο» της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ.



