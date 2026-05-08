Κρήτη: Εικόνες άγριου ξυλοδαρμού γυναίκας από τον πρώην σύντροφό της κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας

Τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρής γυναίκας από τον πρώην σύντροφό της κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να την είχε ακολουθήσει, της επιτέθηκε αρπάζοντας την από το σβέρκο και τραβώντας της τα μαλλιά μέχρι που την έριξε στο πάτωμα. Η κοπέλα αντέδρασε, ενώ άρχισε να καλεί σε βοήθεια μέχρι που ο άνδρας την απελευθέρωσε από τα χέρια του.

Αυτόπτες μάρτυρες σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr κάλεσαν στο «100», ενώ ο πρώην σύντροφος τράπηκε σε φυγή. Εντοπίστηκε, όμως, να περπατάει στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος έτυχε να πάει για καφέ στο συγκεκριμένο κατάστημα και έτσι του έδειξαν το βίντεο καθώς γνώριζαν την ιδιότητα του.

Ο αστυνομικός έσπευσε να αναζητήσει τον άνδρα και όταν τον εντόπισε τον συνέλαβε με τη βοήθεια αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ που στο μεταξύ είχαν κληθεί στο σημείο.

Πηγή: cnn.gr